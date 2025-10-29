「コーデが締まらない」→【ZARA】へ！ 40・50代が持ちたい♡「黒バッグ」

コーデが垢抜けない……。それなら、重厚感のあるカラーでキリッと引き締まる「黒バッグ」を取り入れてみて。今回は、おしゃれ度アップも狙える黒バッグが種類豊富に展開中の【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代におすすめのデザインをピックアップして紹介します。美しいフォルムに魅了されるバケット型のバッグや、最旬スタイルを楽しめる横長トートバッグなどが登場。

プラスワンでコーデが締まる高見え黒バッグ

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

ハンドル部分の、ゴールドカラーのメタルバックルが高級感を演出。美しいフォルムと洗練されたデザインで、大人コーデを格上げできそうなバッグ。小物収納に便利な「ジッパー付きインナーバッグ（取り外し可能）」（公式オンラインストアより）付きなのも嬉しいポイント。

収納力も◎ 通勤にも活躍しそうなスクエアバッグ

【ZARA】「ミニマルバケットバッグ」\6,590（税込）

重厚感のあるブラックカラーと、スッキリとしたスクエアフォルムがコーデをキリッと引き締めるバケットバッグ。シンプルなデザインなので、服装を選ばず合わせやすそう。大きさは、高さ30.5cm × 幅34.5cm × マチ11cm。A4サイズが入る収納力もあるため、通勤バッグとしても活躍しそうです。

最旬スタイルを楽しめるトートバッグ

【ZARA】「縦長トートバッグ」\4,390（税込・セール価格）

横長フォルムが特徴のトートバッグ。コーデが引き締まるだけでなく、トレンド感のあるスタイルを楽しめるのが魅力です。内側がベージュのバイカラー配色が、さりげなくおしゃれな雰囲気を演出。「取り外し可能なメタルジッパー付き内側ポーチ」（公式オンラインストアより）付きで、使い勝手の良さも期待できます。

いつものコーデをランクアップできるレザーバッグ

【ZARA】「レザー製アシンメトリーバケットバッグ」\25,990（税込）

高級感たっぷりのレザー素材がリュクスなムードを演出。なんだかパッとしない……。そんなときも、一点投入するだけでコーデがグッと引き締まりそう。アシンメトリーなひと癖デザインがおしゃれ見えもサポート。クタッとした質感なので、クラッチバッグ風に持つのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i