KEPURA、ニューアルバム『Abduct』よりリード曲「Nevertheless」先行配信決定
KEPURAが、アルバム『Abduct』よりリード曲となる「Nevertheless」を11月5日に先行配信することを発表した。
なお、1stメジャーアルバムとなる『Abduct』は12月10日にリリース予定で、本作を引っ提げたツアー＜KEPURA presents Abduct Tour 2026＞は1月より開催される。
◾️先行配信「Nevertheless」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://lnk.to/kepura_nt
◾️1stメジャーアルバム『Abduct』
2025年12月10日（水）リリース
品番：UPCH-20714 \3,300（税込）
予約：https://lnk.to/kepura_abduct_ec
◆収録曲
1.Abduct
2.Nevertheless
3.Alien
4.ghost
5.BIRTHDAY
6.PSYCHOPATH
7.Tonight
8.Dream
9.ghost 2
◆CDショップ別特典】
・タワーレコード ：ミニポスター(A3サイズ)
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・一般店：ジャケットステッカー
※特典絵柄の詳細は、後日公開致します。
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。
※特典は先着です。なくなり次第終了となります。
◆先行配信「Abduct」
https://lnk.to/kepura_abduct
◾️＜KEPURA presents Abduct Tour 2026＞
2026年
1月23日（金）札幌＠札幌KLUB COUNTER ACTION
1月25日（日）仙台＠仙台enn2nd
1月29日（木）広島@4.14
1月30日（金）福岡＠福岡Op’s
2月1日（日）高松＠高松TOOONICE
2月7日（土）名古屋＠名古屋Heartland
2月8日（日）大阪＠Pangea
2月13日（金）東京＠SPACE ODD
◾️ライブイベント情報
2025年
11月29日（土）梅田・BananaHall
＜Dazzling!!!! vol.3-MINAMI WHEEL EDITION-＞
12月6日（土）下北沢各ライブハウス（サーキットイベント）
＜下北沢にて’25＞
12月12日（金）下北沢・ADRIFT
＜TALTOナイト-EXTRA-＞
関連リンク
◆KEPURA オフィシャルサイト
◆KEPURA オフィシャルX
◆KEPURA オフィシャルInstagram
◆KEPURA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆KEPURA オフィシャルTikTok