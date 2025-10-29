男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、新曲「偽物」をゲリラデジタルリリースした。

SNSではリリックモーションを使ったライブ映像を公開中なので、こちらも是非チェックしていただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️楽曲紹介文

”割れかけの仮面を必死に被る僕らは孤独だ

偶像に塗り固められた僕は何者だろう

未だ答えを探している”

◆ ◆ ◆

なおメリクレットは、2026年冬に初となる五大都市対バンツアー＜夢五夜、雪のほとり＞を開催する。全公演ゲストを迎えての2マンツアーとなり、チケットも一般発売中だ。

■16thデジタルシングル「偽物」 2025年10月29日（水）リリース

配信：https://melikret.lnk.to/Imitation

■＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞ 2026年2月11日（水・祝）開場17:30/開演18:00 [東京]代官山UNIT

2026年2月15日（日）開場17:30/開演18:00 [福岡]福岡Op’s

2026年2月28日（土）開場17:30/開演18:00 [愛知]名古屋ell.FITS ALL

2026年3月1日（日）開場17:30/開演18:00 [大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE

2026年3月7日（土）開場17:30/開演18:00 [北海道]札幌cube garden ◆チケット

スタンディング 3,800円（税込）

一般発売：〜2026年2月1b日（日）22:00

申し込み：https://melikret.lnk.to/tour2026