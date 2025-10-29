札幌発オルタナティブロックバンド・メリクレット、新曲「偽物」ゲリラ配信リリース
男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、新曲「偽物」をゲリラデジタルリリースした。
SNSではリリックモーションを使ったライブ映像を公開中なので、こちらも是非チェックしていただきたい。
◾️楽曲紹介文
”割れかけの仮面を必死に被る僕らは孤独だ
偶像に塗り固められた僕は何者だろう
未だ答えを探している”
なおメリクレットは、2026年冬に初となる五大都市対バンツアー＜夢五夜、雪のほとり＞を開催する。全公演ゲストを迎えての2マンツアーとなり、チケットも一般発売中だ。
■16thデジタルシングル「偽物」
2025年10月29日（水）リリース
配信：https://melikret.lnk.to/Imitation
■＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞
2026年2月11日（水・祝）開場17:30/開演18:00 [東京]代官山UNIT
2026年2月15日（日）開場17:30/開演18:00 [福岡]福岡Op’s
2026年2月28日（土）開場17:30/開演18:00 [愛知]名古屋ell.FITS ALL
2026年3月1日（日）開場17:30/開演18:00 [大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE
2026年3月7日（土）開場17:30/開演18:00 [北海道]札幌cube garden
◆チケット
スタンディング 3,800円（税込）
一般発売：〜2026年2月1b日（日）22:00
申し込み：https://melikret.lnk.to/tour2026
