男女混合4ピースオルタナティブロックバンド・メリクレットが、新曲「偽物」をゲリラデジタルリリースした。

SNSではリリックモーションを使ったライブ映像を公開中なので、こちらも是非チェックしていただきたい。

　　　◆　　　◆　　　◆

◾️楽曲紹介文
”割れかけの仮面を必死に被る僕らは孤独だ
偶像に塗り固められた僕は何者だろう
未だ答えを探している”

　　　◆　　　◆　　　◆

なおメリクレットは、2026年冬に初となる五大都市対バンツアー＜夢五夜、雪のほとり＞を開催する。全公演ゲストを迎えての2マンツアーとなり、チケットも一般発売中だ。

■16thデジタルシングル「偽物」

2025年10月29日（水）リリース
配信：https://melikret.lnk.to/Imitation

■＜メリクレット対バンツアー2026『夢五夜、雪のほとり』＞

2026年2月11日（水・祝）開場17:30/開演18:00　[東京]代官山UNIT
2026年2月15日（日）開場17:30/開演18:00　[福岡]福岡Op’s
2026年2月28日（土）開場17:30/開演18:00　[愛知]名古屋ell.FITS ALL
2026年3月1日（日）開場17:30/開演18:00　[大阪]LIVE SQUARE 2nd LINE
2026年3月7日（土）開場17:30/開演18:00　[北海道]札幌cube garden

◆チケット
スタンディング　3,800円（税込）
一般発売：〜2026年2月1b日（日）22:00
申し込み：https://melikret.lnk.to/tour2026

