Kannaが、ソニーミュージックレーベルからの第一弾楽曲「ヤング・ムーヴメント」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

◆Kanna 動画

本楽曲は、プロデューサーにシライシ紗トリを迎え、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』オープニングテーマであるFLOWの「GO!!!」を大胆にサンプリングした1曲。そんな本楽曲のMVは、人々が日々生活を送る街に“ヤング・ムーヴメント”を起こしていきながら、縦横無尽にパフォーマンスする2人が印象的な作品に仕上がったという。サラリーマンや整備士、警備員など日常を生きるキャストがKannaの2人に呼応するように激しくムーヴする様子にも注目してほしい。

◆ ◆ ◆

■FLOW コメント

僕らの「GO!!!」をサンプリングで使ってくれた「ヤング・ムーヴメント」！

「GO!!!」をリリースしたのが今のKannaの２人と同年代の時で、この時にしか書けない曲、詞があると思ってて、僕らのその時の衝動とKannaの２人の現在の衝動、想いが重なったみたいで嬉しいです！

２人のセンスでサンプリングされてる「GO!!!」の音も楽しんでくれたら嬉しいです！Kannaありがとう！

◆ ◆ ◆

また、Kannaは11月より東名阪を廻るスプリットツアーを開催することが発表されている。対バン相手は、2025年に＜FUJI ROCK FESTIVALʼ 25 -ROOKIE A GO GO-＞、＜SUMMER SONIC 2025＞にも出演したミクスチャーロックバンド・EMNW。Kannaにとっては新曲のリリースツアーであり、新世代ミクスチャー対決ともなるこのツアーをぜひチェックしていただきたい。

■「ヤング・ムーヴメント」 2025年10月29日（水）配信リリース

配信：https://lnk.to/Kanna_YoungMovement

■＜Kanna×EMNW “2 X 2”＞ 2025年

11月6日（木）開場/開演：18:30/19:00

会場：ell.SIZE 11月7日（金）開場/開演：18:30/19:00

会場：Yogibo META VALLEY 11月14日（金）開場/開演：18:30/19:00

会場：Spotify O-Crest チケット一般販売中：https://eplus.jp/kannaemnw2x2