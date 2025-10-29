Kanna、ソニーミュージックレーベルより第一弾楽曲「ヤング・ムーヴメント」本日リリース＋MV公開
Kannaが、ソニーミュージックレーベルからの第一弾楽曲「ヤング・ムーヴメント」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。
本楽曲は、プロデューサーにシライシ紗トリを迎え、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』オープニングテーマであるFLOWの「GO!!!」を大胆にサンプリングした1曲。そんな本楽曲のMVは、人々が日々生活を送る街に“ヤング・ムーヴメント”を起こしていきながら、縦横無尽にパフォーマンスする2人が印象的な作品に仕上がったという。サラリーマンや整備士、警備員など日常を生きるキャストがKannaの2人に呼応するように激しくムーヴする様子にも注目してほしい。
◆ ◆ ◆
■FLOW コメント
僕らの「GO!!!」をサンプリングで使ってくれた「ヤング・ムーヴメント」！
「GO!!!」をリリースしたのが今のKannaの２人と同年代の時で、この時にしか書けない曲、詞があると思ってて、僕らのその時の衝動とKannaの２人の現在の衝動、想いが重なったみたいで嬉しいです！
２人のセンスでサンプリングされてる「GO!!!」の音も楽しんでくれたら嬉しいです！Kannaありがとう！
◆ ◆ ◆
また、Kannaは11月より東名阪を廻るスプリットツアーを開催することが発表されている。対バン相手は、2025年に＜FUJI ROCK FESTIVALʼ 25 -ROOKIE A GO GO-＞、＜SUMMER SONIC 2025＞にも出演したミクスチャーロックバンド・EMNW。Kannaにとっては新曲のリリースツアーであり、新世代ミクスチャー対決ともなるこのツアーをぜひチェックしていただきたい。
■「ヤング・ムーヴメント」
2025年10月29日（水）配信リリース
配信：https://lnk.to/Kanna_YoungMovement
■＜Kanna×EMNW “2 X 2”＞
2025年
11月6日（木）開場/開演：18:30/19:00
会場：ell.SIZE
11月7日（金）開場/開演：18:30/19:00
会場：Yogibo META VALLEY
11月14日（金）開場/開演：18:30/19:00
会場：Spotify O-Crest
チケット一般販売中：https://eplus.jp/kannaemnw2x2
関連リンク
◆Kanna オフィシャルX
◆Kanna オフィシャルInstagram
◆Kanna オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Kanna オフィシャルTikTok