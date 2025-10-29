Swagcky、大切な存在への感謝をまっすぐに歌い上げた「Love you like that」本日リリース
Swagckyが、デジタルシングル「Love you like that」をリリースした。
本作は、いつも隣にいてくれる大切な存在への感謝をまっすぐに歌い上げた作品。言葉よりも想いで伝える、不器用ながらも誠実な愛のかたちを感じさせる作品となっている。
◆ ◆ ◆
◾️Swagcky コメント
いつも隣にいてくれる存在への感謝を込めた楽曲です。大切なのは特別な日よりも、日々の会話や何気ない瞬間だと思います。その積み重ねが奇跡のように尊く、今も出会った頃の気持ちを思い出させてくれます。上手な言葉はなくても、自分らしい不器用な愛を伝えたい。そんな想いをまっすぐ歌にしました。自分のパートナーを想像して聞いてもらえればと思います。
◆ ◆ ◆
◾️デジタルシングル「Love you like that」
2025年10月29日（水）リリース
配信：Swagcky.lnk.to/loveyoulikethat
◾️ライブ情報
11月8日（土）＜méli mélo osaka＞
会場：服部緑地公園＆服部緑地野外音楽堂
