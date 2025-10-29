小泉進次郎防衛大臣が２８日の会見で、クマによる人的被害が深刻な現状に対して「これが災害派遣にあたるかどうかなどを１回置いといても、今の状況を一般常識という観点から見れば、間違いなく緊急を要する状況」と述べた。

ただし自衛隊は法的に「輸送はできますが、駆除という規定がないのは事実」とし、法改正などを「防衛省だけではなく、政府全体で考えていく必要がある」とした。

防衛省は、秋田県からの要望を受け自衛隊の部隊を派遣する方針を固めたが、武器携行は未定で、クマの殺傷は想定しておらず、猟友会が駆除した個体の輸送など後方支援を検討している。

小泉大臣は、現地からの恐怖の声や、緊迫した生活状況などを指摘し「駆除したクマの輸送・解体でも疲弊している」とし、「命や暮らしが脅かされ、他の行政機関では対応できない環境をもってもなお、なにもせず座してみているのもまた違うのも当然」「国民の命と平和な暮らしが脅かされている状況に何ができるのか、できるところから進めていきたい」とした。

「自衛隊の命を預かる防衛大臣として、対応するならば万全の準備をして、隊員が任務を遂行できる環境を整えます」とした。

防衛省・自衛隊の公式Ｘ（ツイッター）では「１０月２８日、小泉防衛大臣は秋田県知事から『ツキノワグマによる被害防止対策への支援に係る緊急要望』を受けました。防衛省・自衛隊は、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、秋田県と緊密に連携し、早急に対応策を検討し、実行してまいります」と投稿した。

この投稿には「後方支援のみ、かつ銃を使えないというのは、あまりにも危険」「もし出動となれば、自衛隊員の貴重な人材を守るため、護衛射撃を認めてあげて欲しいです」「相手は猛獣ですので隊員の安全第一にお願いします」「丸腰で挑める相手ではない」「身も守るためにも銃火器の使用許可もあわせてお願い申し上げます」「自衛隊員に対する安全の確保を万全にお願いします」「小泉防衛大臣頑張れ！」との投稿が集まっている。

一方で「熊殺さないで」「駆除じゃなく保護をしてください」との投稿もみられる。