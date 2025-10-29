GLIM SPANKY、ドラマ『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」MV公開「ファッションはスーツで揃えました」
GLIM SPANKYが本日10月29日、奥山葵主演TBS深夜ドラマ『スクープのたまご』主題歌となる「カメラ アイロニー」を配信リリースした。あわせて、同楽曲のミュージックビデオが公開となった。
新曲「カメラ アイロニー」のタイトルにある“カメラ”は、常に進化し、クオリティを誰もが追い求めて簡単に偽造できてしまうもの。素敵な日常を撮りたい一方で、嘘を見抜かなければいけない。スクープ写真は“本当”を撮らなければならない。レンズを覗いているのは自分か？相手か？ この世の中で何を信じるべきか？ 知らない誰かに心を見透かされているような感覚にもなる。そんな“カメラ”をキーワードにして、現代を生きる私たちの日常と葛藤を歌った楽曲に仕上がっている。
以下に「カメラ アイロニー」ミュージックビデオに関するGLIM SPANKYメンバーのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
▼松尾レミ
「大量のカメラに囲まれたり、演説台を使ったり、様々なメッセージや風刺を織り込んだ、かっこいいMVができました！
最初このMVを撮る時に、記者会見風なものを撮りたいというテーマがあったので、ファッションはスーツで揃えました。
私はモードなスタイルで、髪はぼさっとラフに結んでメイクはクールにゴシックに。
亀本はチェック柄のスーツで、少しだけプレッピーで大人なスタイルにしました。
スタジオ＆野外も使って撮影したので、移り変わる映像が楽しいと思います。
個人的に好きなシーンは、紙をばら撒く瞬間がお気に入りです。ぜひたくさん見てねっ！」
◆ ◆ ◆
▼亀本寛貴
「久々にロックなバンドサウンドでストレートかつエモーショナルな曲に仕上がりました。
ドラマのストーリーにリンクした歌詞やサウンドにも注目していただきたいですし、MVでは2人揃ってスーツスタイルという今まで無かった衣装になっているので、そちらにも是非注目してみてください。
楽曲、MV共によろしくお願いします！」
◆ ◆ ◆
■デジタルシングル「カメラ アイロニー」
2025年10月29日(水)配信開始
配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/cameraPR
歌詞サイト：https://www.uta-net.com/song/381706/
※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌
◾️ドラマストリーム『スクープのたまご』
【放送・配信開始日】
地上波放送：毎週火曜深夜0:58〜1:28 ※放送日によって時間変更の場合あり。一部地域をのぞく
地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間見逃し配信
先行配信：日本国内では地上波放送開始に先行し「Netflix」にて配信中
その後、 海外にて順次配信を予定
【スタッフ】
製作：「スクープのたまご」製作委員会
制作プロダクション ：テレバイダー
原作：大崎梢「スクープのたまご」（文春文庫）
脚本：山内直哉
プロデューサー：山田勇人、梶原建太
配信プロデューサー：齊藤彩奈、杉山香織
演出：弓座翔平、遠藤光貴、山田勇人
主題歌：GLIM SPANKY「カメラ アイロニー」（ユニバーサル ミュージック）
【出演者】
信田日向子：奥山 葵
山吹司：前原 滉
阿久津健吾：大倉空人（原因は自分にある。）
椿大介：佐藤友祐
桑原雅紀：本島純政
目黒明日香：黒瀬ひな
青城征也：古屋呂敏
久保塚恒太：相馬 理
州崎省吾：永岡 佑
村井勝政：夙川アトム
北浜功一 ：赤ペン瀧川
・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/scoopnotamago_tbs/
・公式X：@drama_streamtbs
・公式Instagram：tbs_drama_stream
・公式TikTok：@drama_stream_tbs
■＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞
▼2025年
12月02日(火) 東京・下北沢シャングリラ
出演：GLIM SPANKY / サニーデイ・サービス
12月21日(日) 大阪・ゴリラホール
出演：GLIM SPANKY / ドレスコーズ
12月25日(木) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
出演：GLIM SPANKY / OKAMOTO’S
▼2026年
01月17日(土) 東京・Zepp DiverCity
出演：GLIM SPANKY / LOVE PSYCHEDELICO
詳細：https://www.glimspanky.com/
