GLIM SPANKYが本日10月29日、奥山葵主演TBS深夜ドラマ『スクープのたまご』主題歌となる「カメラ アイロニー」を配信リリースした。あわせて、同楽曲のミュージックビデオが公開となった。

◆GLIM SPANKY 動画

新曲「カメラ アイロニー」のタイトルにある“カメラ”は、常に進化し、クオリティを誰もが追い求めて簡単に偽造できてしまうもの。素敵な日常を撮りたい一方で、嘘を見抜かなければいけない。スクープ写真は“本当”を撮らなければならない。レンズを覗いているのは自分か？相手か？ この世の中で何を信じるべきか？ 知らない誰かに心を見透かされているような感覚にもなる。そんな“カメラ”をキーワードにして、現代を生きる私たちの日常と葛藤を歌った楽曲に仕上がっている。

以下に「カメラ アイロニー」ミュージックビデオに関するGLIM SPANKYメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

▼松尾レミ

「大量のカメラに囲まれたり、演説台を使ったり、様々なメッセージや風刺を織り込んだ、かっこいいMVができました！

最初このMVを撮る時に、記者会見風なものを撮りたいというテーマがあったので、ファッションはスーツで揃えました。

私はモードなスタイルで、髪はぼさっとラフに結んでメイクはクールにゴシックに。

亀本はチェック柄のスーツで、少しだけプレッピーで大人なスタイルにしました。

スタジオ＆野外も使って撮影したので、移り変わる映像が楽しいと思います。

個人的に好きなシーンは、紙をばら撒く瞬間がお気に入りです。ぜひたくさん見てねっ！」

◆ ◆ ◆

▼亀本寛貴

「久々にロックなバンドサウンドでストレートかつエモーショナルな曲に仕上がりました。

ドラマのストーリーにリンクした歌詞やサウンドにも注目していただきたいですし、MVでは2人揃ってスーツスタイルという今まで無かった衣装になっているので、そちらにも是非注目してみてください。

楽曲、MV共によろしくお願いします！」

◆ ◆ ◆

■デジタルシングル「カメラ アイロニー」

2025年10月29日(水)配信開始

配信リンク：https://glimspanky.lnk.to/cameraPR

歌詞サイト：https://www.uta-net.com/song/381706/

※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

◾️ドラマストリーム『スクープのたまご』

【放送・配信開始日】

地上波放送：毎週火曜深夜0:58〜1:28 ※放送日によって時間変更の場合あり。一部地域をのぞく

地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間見逃し配信

先行配信：日本国内では地上波放送開始に先行し「Netflix」にて配信中

その後、 海外にて順次配信を予定

【スタッフ】

製作：「スクープのたまご」製作委員会

制作プロダクション ：テレバイダー

原作：大崎梢「スクープのたまご」（文春文庫）

脚本：山内直哉

プロデューサー：山田勇人、梶原建太

配信プロデューサー：齊藤彩奈、杉山香織

演出：弓座翔平、遠藤光貴、山田勇人

主題歌：GLIM SPANKY「カメラ アイロニー」（ユニバーサル ミュージック）

【出演者】

信田日向子：奥山 葵

山吹司：前原 滉

阿久津健吾：大倉空人（原因は自分にある。）

椿大介：佐藤友祐

桑原雅紀：本島純政

目黒明日香：黒瀬ひな

青城征也：古屋呂敏

久保塚恒太：相馬 理

州崎省吾：永岡 佑

村井勝政：夙川アトム

北浜功一 ：赤ペン瀧川

・公式サイト：https://www.tbs.co.jp/scoopnotamago_tbs/

・公式X：@drama_streamtbs

・公式Instagram：tbs_drama_stream

・公式TikTok：@drama_stream_tbs

■＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞

▼2025年

12月02日(火) 東京・下北沢シャングリラ

出演：GLIM SPANKY / サニーデイ・サービス

12月21日(日) 大阪・ゴリラホール

出演：GLIM SPANKY / ドレスコーズ

12月25日(木) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

出演：GLIM SPANKY / OKAMOTO’S

▼2026年

01月17日(土) 東京・Zepp DiverCity

出演：GLIM SPANKY / LOVE PSYCHEDELICO

詳細：https://www.glimspanky.com/

