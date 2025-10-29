これ仲良しの秘訣です。長続きするカップルほど「しないこと」
いつも仲良しのカップルがいると、自分も彼氏とそんな仲睦まじい関係を作りたいと感じるもの。
でも、その時に「２人はどんなことをしてるか」に注目してしまいがちですが、一方で「どんなことをしていないか」も注目しましょう。
そこで今回は、長続きするカップルほど「しないこと」を紹介します。
結婚を「目標」にする
彼氏との結婚を「目標」にしてしまう女性は少なくありませんが、実際のところ結婚は「交際した結果」であって「目標」とすべきではないもの。
それよりも、目先のことを一緒に楽しむこと、乗り越えていくことを大切にして、その積み重ねが結婚につながるということを２人で意識しましょう。
２人のルールをたくさん作る
長続きしているカップルほど、意外と２人のルールのようなものを持っていません。
連絡方法、交友関係、家事の分担など色々とルール化してしまうと、２人で過ごす時間すべてがルールで縛られることになるので、お互いに心のどこかで息苦しさを感じる状態になってしまいます。
また、ルールをどちらかが守れないケースも当然考えられますし、そのことが喧嘩や不仲の原因となることもあるので、ルールを作るなら最低限の内容にすべきでしょう。
彼氏と仲睦まじい関係を長続きさせていきたいなら、ぜひ今回紹介した内容をしないように心がけてみてくださいね。
🌼交際前から答えが出てます。上手くいかないカップルの「特徴」とは