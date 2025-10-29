女子ゴルフの河本結が２７日、ＳＮＳでゴルフウェアで撮影にのぞんだことを報告。トレードマークのポニーテールをハーフアップ＆巻き髪にしたヘアスタイルで印象もがらりと変わり「もはやモデル」「モデルみたい」の声が続々と寄せられる反響となっている。

ゴルフウェアや私服コーデ用のインスタグラムのアカウントに、赤いニット姿の写真をアップ。「冬は赤いニットが可愛いです モデル風スタンディング！笑」と投稿した。同じ日には「スカートのヒラヒラ部分がホワイトで引き立って可愛い！！」と撮影で着用した白×紺コーデを披露した。

フォロワーからは「いつもと雰囲気違う！髪下ろしてるのもかわいい〜♥♥」「素敵なお姉さんの雰囲気ですね！」「何か雰囲気変わった♥」「可愛すぎて直視できないですよ」「モデルさんみたいです。一瞬、分からなかった」「モデル風ではなく、もはやモデルです♥」「モデルさん」「めちゃくちゃ可愛いお嬢様♥」「可愛すぎて反則です」「いつもと違うこの感じも可愛い♥」「可愛すぎるて〜」などの声が寄せられている。