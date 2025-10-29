¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¡¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¼õ¤±¤¿²¸¡¢¾ð¤±¤òËº¤ì¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£²£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏ½Î¡×¤ò³«ºÅ¡£º£·î£±£°Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤ò²ò¾Ã¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Çºî²È¤Îº´Æ£Í¥»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»äÅª¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¾®Þ¼ÁíÍý¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤¬´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ÇÌîÃæ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¤â¤È¤Ç²¼Æ¯¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬£²£°£±£±Ç¯¤Ç¤¹¡££²£°£±£²Ç¯¡¢¿¹À¯¸¢¤Î¤È¤¤Ë¼«¸ø¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££²£¶Ç¯¤Î·îÆü¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡×¤È½¡ÃË»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¢º£Ç¯£´·î¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¡¢¤½¤·¤Æ£··î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Î¤â¤È¤ÇÁªµó¤òÀï¤Ã¤¿¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¡£»ä¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÊ¿ÏÂ¤¬Çä¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬£²£¶Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤ÄÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¸¶°ø¤ÏàÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¤ß¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀ²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤í¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Â¨ºÂ¤Ë¡Ê¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤¬¡ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥ª¥¹¡õ¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿Í¡×¡Ê£±£¹£·£¹Ç¯¡Ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¥¯¥®¤ò»É¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Î²Î¤ËàÊÌ¤ì¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿Íá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸øÌÀÅÞ¤Ë¡Ë¼õ¤±¤¿²¸¤È¤«¾ð¤±¤òËº¤ì¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È½¡ÃË»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
