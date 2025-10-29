ツヤ×深みで若見え！白髪カバーも叶う【2025秋冬最旬ヘアカラー】３選
季節の変わり目は、髪色をアップデートするだけで印象が一気にアカ抜けるタイミング。2025秋冬のキーワードは「ツヤ」と「深み」。落ち着きのあるトーンで白髪を自然にぼかしながら、若見え効果まで叶うカラーが注目を集めています。そこで今回は、大人の女性にぴったりな【白髪カバー×洗練カラー】の最新トレンドを紹介します。
上品な深みで若見えする“ダークオリーブ”
今季トレンドの寒色系カラー「ダークオリーブ」は、重たく見えずに白髪を自然にカバーできる万能カラー。光の角度でほんのり緑みが透け、髪全体に奥行きとツヤが生まれます。
また、赤みを抑えることでくすみ肌を明るく見せる効果も。顔周りをすっきり見せたい人や、職場でも浮かないカラーを探している人におすすめです。
血色感を引き出す“ベリーブラウン”
フェミニンな雰囲気を演出したいなら、ほんのり暖色を帯びた「ベリーブラウン」がおすすめ。秋冬ファッションとの相性も抜群で、肌の血色感を自然に引き立ててくれます。
ブラウンをベースにピンクやレッドを軽く混ぜることで、派手すぎず柔らかな印象に。特に顔まわりにハイライトを入れると、立体感が出て“ほうれい線カバー効果”も狙えます。
白髪をぼかしてツヤを出す“ベージュハイライト”
白髪を隠すより“なじませる”発想で人気なのが、ベージュトーンのハイライトカラー。明るい毛束をところどころに入れることで、白髪が自然にブレンドされ、伸びても目立ちにくいのが魅力です。
ブリーチなしでも、ダブルカラーでベージュの抜け感をプラスすれば透明感アップ。ツヤと軽さが出て、重くなりがちな秋冬スタイルを軽やかに見せてくれます。
白髪を隠すのではなく、ツヤ・透明感・血色感で魅せるのが2025秋冬の最旬ヘアカラー。ぜひ“似合う深みカラー”で、印象をアップデートしてみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
