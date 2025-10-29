医療的ケア児の保護者の置かれた現状を知ってもらおうと、作品展を開いた山本さん＝２９日、スペースナナ

日常的に介助が必要な「医療的ケア児」の母親で、写真家の山本美里さん（４５）の作品展が２９日、横浜市青葉区のコミュニティーカフェ「スペースナナ」で始まった。ほぼ毎日息子に付き添った特別支援学校で気配を消すよう求められた経験から、自身を被写体に、「医療的ケア児の母」の置かれた現状や抱える葛藤などを可視化した作品が並んでいる。

山本さんの次男・瑞樹さんは生まれつき重度の障害があり、たんの吸引や人工呼吸器の管理などの医療行為を必要とした。特別支援学校に通うことになったが、学校の看護師が一部のケアを担えないため、校内に常時待機するよう求められた。その一方で「学校は教育現場であり、子どもたちの自立の場所。必要な時以外、気配を消していてください」とくぎを刺された。

ほぼ毎日学校に詰めながら「透明人間」のようになっていく自分。そのことに違和感を覚え、カメラを自身に向け始めたという。

「透明人間の『いまここに在るということ』」と銘打った作品展は、２０２１年に自費出版した写真集「透明人間 Ｉｎｖｉｓｉｂｌｅ ｍｏｍ」の作品を中心に５５点ほどを厳選。学校の保護者控室で待機する自身を撮影した作品、１９世紀のヴィクトリア朝時代に流行した写真ジャンル「隠された母親」をモチーフに、白い布をかぶって存在を消した上で人形を抱きかかえる母親を表現した作品、新型コロナ禍に瑞樹さんと２人でギャルの格好をして撮った作品などが並ぶ。

瑞樹さんは今年３月、１６歳で亡くなった。会場には、「瑞樹は雨男だと思っていた」という山本さんのエピソードから手がけた「雨」がテーマの写真など、瑞樹さんの月命日ごとに制作してきた作品も飾られている。

山本さんは「『透明人間』の作品だけでなく、瑞樹が亡くなって残された家族の『今』も知ってもらえれば」と来場を呼びかけている。

作品展は１１月８日まで（同３、４の両日は休廊）。午前１１時〜午後４時。入場無料。同２日午後２時からは、山本さんによるトークイベントも行われる（参加費千円、申し込みが必要）。問い合わせはスペースナナ電話０４５（４８２）６７１７。