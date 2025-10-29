『SPA！デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

森脇梨々夏は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として話題になり、人気急上昇中。最新情報は、公式X（@moririka_0508）などで発信されている。

透明感さと色気が同居するピュアな美ボティ。ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集が完成。ご尊顔ドアップの表紙から始まるデジタル写真集では、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数収録している。

公開された誌面カットでは、ベッドの上で顔にタオルを巻いた森脇の天使過ぎる笑顔を激写。女性らしい細くて長い脚から覗くヒップラインをタオルで恥じらいながら隠すカットのほか、パープルのレオタード水着姿でカメラを覗くカットでは、少し大人びた表情を見せている。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：スミホシナ スタイリング：木村美希子

販売リンク：https://amzn.to/4oXtLAD

