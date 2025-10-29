「時代遅れかな、、」→ そんなことない！【3COINS】大人が狙いたい♡「おしゃれシュシュ」

サッと結ぶだけで可愛くヘアアレンジができるシュシュ。実は今、おしゃれさんの間で人気が再燃中。そこで今回は、上品でプチプラなシュシュを【3COINS（スリーコインズ）】から紹介します。サテンやレース素材を使用したシュシュは、大人コーデにも合わせやすいから、ぜひ取り入れてみて。

上品な光沢が大人っぽい！ サテン素材のシュシュ

【3COINS】「サテンシュシュ」\550（税込）

光沢感のあるサテン素材で、上品な雰囲気をまとえそうなシュシュ。ボリュームがあり、髪を結ぶだけで顔まわりがパッと華やぎそうです。プライベートにもオフィスシーンにも使える、グレー・アイボリー・ブラックの3色展開。髪をまとめたきちんと感のあるアップスタイルにぴったりです。

一点投入でトレンド感アップが狙えるレースのシュシュ

【3COINS】「レースシュシュ」\550（税込）

秋冬のトレンドとして注目を集めているレース素材。甘くなりすぎないか心配という大人女性も、ヘアアクセなら取り入れやすいはず。繊細なレース柄で、プチプラながら高見え。トレンドカラーであるレッドやブラウンに加えて、シックで大人っぽいブラックもラインナップ。ヘアアレンジが苦手な人もサッと結ぶだけでおしゃれに仕上がるので、ぜひコーデにプラスワンしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M