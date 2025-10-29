どうしてこんなに愛しいの？ 男性が本気になった女性にしてしまうこと
交際中の男性が「私のことを本気で考えてくれているのか…」と悩む女性は少なくありません。そこで今回は、男性が本気になった女性にしてしまうことを紹介します。
｜繋いだ手をさらに強く握る
手を繋いだ時に、男性がギュッとさらに強く手を握ってれるのは、あなたのことを本気で思っている証拠。「お前を離さない…！」という気持ちの現れです。
繋いだ手をちょっと緩めてみて、ぎゅっと握ってくれるか解いてしまうのか、試してみるのもアリでしょう。
｜幸せそうな笑顔をみせる
男性が一緒にいる時に幸せそうにニコニコ笑ってくれるなら、あなたのことが大好きでしょうがないのでしょう。特別なことはしなくても、一緒にご飯を食べたり、隣を歩いているだけで楽しそうに笑ってくれる場合は、彼はあなたにゾッコンです。
｜急にぎゅっと抱きしめる
なにもしていないのに急に男性からギュッと抱きしめられるのは、あなたを離したくない気持ちの現れ。あなたのことを愛おしく感じたり、急にあなたが離れていってしまう不安に駆られたり、男性の中であなたへの思いが爆発したのでしょう。
「どうしたの？」と聞いてもきっとその気持ちを教えてくれないので、素直に彼の愛情こもった行動を受け止めてあげてください。
｜別れ際に寂しそうな表情をする
デートをした帰りの別れ際にシュンと悲しげな顔を男性が見せるなら、あなたと「もっと一緒にいたい」と思っているということ。大好きな彼女ともうバイバイの時間になってしまったと、少し悲しくなってしまったのです。
そんな男性を愛おしいと感じた気持ちを、「またすぐ会えるよ」という言葉とともに伝えると、より一層愛が深まります。
ぜひ今回紹介したような行動を交際中の男性がしてくれているか、今一度チェックして自信につなげていきましょうね。
