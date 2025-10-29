タレントのスザンヌが、２９日に自身のＳＮＳを更新。３９歳の誕生日を迎えたことを報告した。

スザンヌは自身のインスタグラムを更新し、「２０２５．１０．２８ お誕生日でした。家族とお友達でお祝いしてくれて、とっても嬉しかったです。」と報告。「３９歳。まだ３９歳かぁとも、もう３９歳とも どっちも思います（ずっと、何歳？の質問に３９歳です！って答えてたから今年の誕生日で４０歳になると思ってて、先月改めて自分の年齢Ｗｉｋｉｐｅｄｉａで調べた笑）」と明かし、「３９歳サンキューイヤーです！感謝を忘れず、ありがとうっていっぱいいっぱい伝えたいです。伝えたい人がいる喜びに気付ける自分でいたいです。」と、感謝の気持ちを大切にする姿勢についてつづった。「０時を回ってから本当にたくさんのおめでとうをくれて、ありがとう。しあわせな人生だなぁっと心から。これからも大好きなみんなに私にできるいろんなカタチで恩返しできるように頑張ります！これからもよろしくお願いします。今日も明日もいい日になりますように」と、今後についてつづった。続けて、「息子からのお誕生日プレゼントは手作りバックと（縫い目すら愛しい）お手紙。本当に知らなかったからサプライズできるようになってたことに驚いたし手紙の内容もめちゃくちゃ感動しました」と、嬉しい誕生日プレゼントを紹介し、「うぅ。宝物が増えた こんな嬉しいことがあるならしばらく誕生日でいたいくらいだ！」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「感謝の気持ちって本当に大切ですよね 私も何でも当たり前だと思わず、毎日普通に生きれている事、周りの方々全てに感謝しています」「笑顔たくさん溢れる年になります様に」などの声が寄せられている。