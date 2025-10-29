元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が２９日、東京・後楽園ホールで所属ジム主催興行のリングに登場し、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを表明した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦（対戦相手など詳細は未定）に臨む。

井岡はすでにバンタム級でＷＢＡ９位、ＷＢＣ５位、ＩＢＦ１１位にランクイン（ＷＢＯはスーパーフライ級１０位）している。

リング上でマイクを握った井岡は「階級をバンタム級に上げて５階級制覇を目指したいと思います」と宣言。「不安なことや未知な部分も多いが、自分が４階級制覇したからこそ挑戦できることだと思う」と世界でも過去８人しか達成していない偉業への決意を示した。

「ボクシング人生の最後の大きな挑戦になると思う」と、バンタム級が集大成となることにも言及。「挑戦するからには５階級制覇した姿をお見せしたい。応援していただいているみなさんに結果で恩返ししたい」と話し、ファンからの拍手を浴びた。

井岡は今年５月、東京・大田区総合体育館でＷＢＡ世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）と約１０か月ぶりに再戦。１０回にダウンを奪ったが、０―３の判定で敗れ王座返り咲きを逃した。

バンタム級は、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がスーパーバンタム級転級のため、両王座を返上。１１月２４日にトヨタアリーナ東京で行われるＷＢＣ同級王座決定戦で、同級１位の那須川天心（帝拳）と同級２位の井上拓真（大橋）が王座を争う。

ＷＢＡは、正規王者がアントニオ・バルガス（米国）、暫定王者が世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）、休養王者が堤聖也（角海老宝石）。ＷＢＯは、９月１４日にクリスチャン・メディナ（メキシコ）が武居由樹（大橋）を下して王座を獲得した。