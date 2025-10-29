元衆院議員の金子恵美氏（47）が29日、自身のYouTubeチャンネルに動画を配信し、高市早苗首相（64）のハードスケジュールに心配の声を上げた。

高市氏は4日の自民党総裁選に選出された後、首相指名選挙を前にした各党との連立交渉を経て、首相に就任。まさに生みの苦しみだった。就任後は東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議、日米首脳会談と、神経のすり減るような外交日程が目白押し。さらに30日からは、アジア太平洋経済協力会議（APEC）の首脳会議のため韓国入りする。

金子氏は「就任してからの全く準備がない中で外交日程に入って、本当に大変だろうなと思います」と、その多忙ぶりを心配。「国内においても、総裁選後のいろいろが本当にあって。（首相に）なってからも1カ月たってなくて、バタバタして、連立もやっと組めた感じの、まだまだちょっと不安定の状況なのに、外にも目を向けなきゃいけない、準備をしなきゃいけないという中で、相当に大変な日程をこなしていると思う」とも話した。

高市氏は総裁選の演説で、「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」とパワフルに宣言。金子氏は「ご本人もおっしゃっていたように、トップスピードというか、フルスロットルで動いているので、生き生きとされているなともお見受けしますけども」としつつ、「ただ体調は非常に大丈夫かなというのも気になるところ。おやせになってきたなという気がする」と、一抹の不安を口にした。

「ワークライフバランスという言葉を捨てる」とも述べている高市氏だが、金子氏は「周りがしっかりコンディションを整えるような管理はされている…でもご本人でしていると思うので、ちょっとハードスケジュールすぎて心配はしています」と表情を曇らせていた。