°æ²¬°ìæÆ¤¬¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤ë¡×ÆüËÜÀª½é¤ÎÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×Âç¤ß¤½¤«¤ËºÆµ¯Àï¤â
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬£²£¹Æü¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½êÂ°¥¸¥à¼çºÅ¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥óÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö³¬µé¤ò¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤ÎÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼¡Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£É¬¤º³§¤µ¤ó¤Ë£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤ÏºòÇ¯£··î¡¢£×£Â£Á¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£°²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡£ÁÇÄ¾¤Ë²ù¤·¤¤¤¬¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤â£³£¶ºÐ¤Ç¡¢¤â¤¦°úÂà¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡Ê£×£Â£Á¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç£¹°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£µ°Ì¡¢£É£Â£ÆÆ±µé£±£±°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÀï¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢£´³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡°æ²¬°ìæÆ¡Ê¤¤¤ª¤«¡¦¤«¤º¤È¡Ë¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£³·î£²£´Æü¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡£¶½¹ñ¹â¤Ç¹â¹»£¶´§¡£ÅìÇÀÂç¤òÃæÂà¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯£´·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£±Ç¯£²·î¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµéÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¡££±£·Ç¯Ëö¤Ë°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯Éüµ¢¡££±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤ÎÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ¡££²£³Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï£×£Â£ÁÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯£··î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£³£±¾¡¡Ê£±£¶£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£±Ê¬¤±¡££±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡£