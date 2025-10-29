大好きな柴犬さんたちと遊べて嬉しくて仕方のない女の子でしたが、帰る時間になると…？その後の愛おしすぎる光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で6.2万回再生を突破。「本当に優しい」「どうしよう…ってなってる」「可愛くてたまらない！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おうちに遊びに来た『３匹の犬』と遊ぶ女の子→帰る時間になると…離れたくなくて見せた『愛おしい光景』】

柴犬さんたちが大好きな女の子

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」に投稿されたのは、3匹の柴犬と投稿主さんの姪っ子ちゃんの微笑ましい一コマ。とある日、おもちゃで遊ぶ姪っ子ちゃんを見守るようにそばにいる柴犬「リブ」くんの姿が。

その後も姪っ子ちゃんが遊ぶ先々で柴犬さんたちがぞろぞろと集まっていたそう。わんこたちにおやつをあげる姪っ子ちゃんは満面の笑顔…！何とも幸せな光景が広がっていたといいます。

離れたくなくて…車に乗り込み！

楽しい時間はあっという間。帰るために車に乗った姪っ子ちゃんですが、柴犬さんたちと離れるのが寂しすぎて泣いてしまったとか。いつの間にか車に乗り込んでいたリブくんが、ギャン泣きする姪っ子ちゃんを見てオロオロ…。

姪っ子ちゃんと離れたくなくて車に乗り込んだリブくんの気持ちを思うと、相思相愛な関係に愛おしさが込み上げます…！柴犬さんたちと姪っ子ちゃんの幸せなひとときは、見た人をほっこり温かな気持ちにさせたのでした。

この投稿には「可愛くてたまらない♡」「姪っ子ちゃんが大好きなんだね」「リブくん本当に優しいね」などのコメントが寄せられました。

柴犬さんたちと女の子の幸せな日常

別投稿には、おもちゃの車を乗りこなす柴犬「ポポ」ちゃんの姿が紹介されています。姪っ子ちゃんのアンパンマンカーに乗り込んだポポちゃんはとっても嬉しそうな満面の笑みを振りまいていたそう。

姪っ子ちゃんもポポちゃんの乗った車を楽しそうに押して一緒に遊んでいたとか。笑顔のポポちゃんと姪っ子ちゃんを見て、リブくんとラムちゃんも誘われるようにやってきたそう。3匹の柴犬さんと姪っ子ちゃん…仲良しさんたちはいつも一緒なのですね。

平和で穏やかな時間がこの先もずっと続きますように…そう願わずにはいられません♡

TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」には、3匹の柴犬さんの賑やかな日常が投稿されています。わちゃわちゃで楽しい光景をぜひご覧ください♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「popo.ribu.ramu48」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております