秋元康が総合プロデュースする17人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」が29日、都内で、3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？ 」の配信記念リリースイベントを行った。

同曲は、卒業を前にして思い合いながらも告白できない2人のもどかしさを描いた爽やかな青春ラブソング。7、8月に実施された「Rain Tree 真夏のフリーライブ〜君と過ごす初めての夏〜」でのパフォーマンスを対象にしたセレクションで選ばれたメンバーがメイン曲を歌唱した。綾瀬ことり（19）は「皆さん、いかがでしたか？ 今日やっとリリースできてすごくうれしいです！」と声を弾ませた。

ミュージックビデオは午後10時に解禁される。橋本真希（27）は「“彼女感”シーンの撮影をしたんですよ。メンバーの普段ちょっと見られない表情が見られるんじゃないかな。注目してチェックしていただきたいです」と見どころを明かした。ミニライブではカップリングの「元気予報」など、全4曲を披露した。

Rain Treeは、23年10月に「WHITE SCORPION」を生み出したオーディション「IDOL 3.0 PROJECT」の最終審査に残った候補者で結成された。今年1月に1stデジタルシングル「I L U」でメジャーデビューし、5月に2ndデジタルシングル「つまり」をリリース。この日は活動休止中の百瀬紗菜、加藤柊、黒澤禾恋を除く14人でパフォーマンスを行った。

綾瀬は「デビューしたのにセレクションがあって17人で歌えなかったり、大好きなメンバーがお休みになっちゃったり、正直つらいこともたくさんあって。夢に見てたアイドルやデビューとは全然形が違ったんですけど、今こうやって頑張れているのはキャプテンやメンバー、運営さん、スタッフさん、ファンの皆さんのおかげです」と涙ながらに感謝。「みんなで大きなステージを立ちたいと思ってますし、絶対に立ちます。信じて、これからもRain Treeについてきてくださったらうれしいです」と呼びかけた。