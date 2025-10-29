永瀬廉、玉森裕太との共演が話題に！MC務める『ミュージックカプセル』初回で見せた唯一無二の関係

King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める新番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレビ東京系）が、10月9日深夜よりスタートした。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を探求していく同番組の初回ゲストとして登場したのが、永瀬が公私共に慕うKis-My-Ft2の玉森裕太。そこで本記事では、2人の関係がどのように育まれてきたのか、過去の発言やエピソードなどから紐解いてみたい。

『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』初回放送では、永瀬が玉森と仲良くなったきっかけを明かした。高校1年生の頃、舞台『DREAM BOYS』の稽古で玉森のことが気になり始めたといい、「喋ってみると、本当は先輩なんですけど可愛くて」「どういう人なんだろう？っていう興味がすごい湧いて」と回想。その後は、「ひたすら喋りかけて」「100話しかけたら0.5返ってくるくらい」とめげずにアプローチする時期が続いたと明かしつつ、初めて食事に行けた時には、「エベレスト登頂ぐらい嬉しかった」としみじみ語っていた。

永瀬は、これまでにもさまざまな媒体で玉森とのエピソードをたびたび明かしている。冠番組『キントレ』（日本テレビ系）に玉森がゲスト出演した際には、共演を心待ちにしていたことや玉森の魅力などを熱く語り、「玉さん大好きデレ廉くん可愛すぎ」「まじで尊い」とネットで反響を呼んだ。また、冠ラジオ『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』（文化放送）の今年4月の放送回では、玉森の誕生日を祝うメッセージを送ったところ、珍しく食事の誘いが来たといい、「僕の中ではだいぶ大きい事件」と喜びを明かしている。永瀬にとって玉森は、常に憧れと尊敬を抱くかけがえのない先輩であることが伝わってくる。

今回の共演で興味深かったのは、永瀬と玉森の良好な関係性が随所に感じられたことだ。番組内では、永瀬が玉森にいきなり密着する楽屋挨拶の様子が再現されたほか、2人ならではの距離感の近さが感じられるトークも満載。永瀬は尊敬する玉森の前で緊張を覗かせながらも笑顔を見せ、玉森も音楽トークバラエティ初MCを務める永瀬の門出を見守るような、落ち着いた振る舞いを見せていた。玉森とこれまで親交を深めてきた永瀬だからこそ引き出すことができたトークもあったのではないだろうか。

今回の放送を受けて、SNSでは、「2人にしか出せないこの感じが堪らなく愛しかった」「たまれん2人のやり取りが可愛かった」「玉さんゲストで廉くんずっと嬉しそうでしたね」といった声があがっており、ほっこりした視聴者も多かったようだ。唯一無二の絆で結ばれた永瀬と玉森の関係には、今後も多くの注目が集まることだろう。