『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』が2025年10月28日に河出書房新社より発売される。

【画像】豊臣の兄弟という関係に焦点を当てた、東京大学史料編纂所教授・本郷和人の最新刊

『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』は東京大学史料編纂所教授・本郷和人の最新刊。天下を獲った兄弟の実像、豊臣政権の本質を徹底解説。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉と、その陰で兄を支え続けた弟・豊臣秀長という“兄弟”の関係に焦点を当て、豊臣政権の本質を描き出している。

1582年、本能寺の変で織田信長が倒れると、家臣の羽柴秀吉は「中国大返し」によって明智光秀を討ち、天下人への道を駆け上がった。その成功の裏には、常に冷静沈着に采配を振るった弟・秀長の存在があった。本書では、兄・秀吉の「常識を超えた発想」と、弟・秀長の「調整力・統治力」という対照的な資質が、いかにして豊臣政権を築き上げたのかを解き明かしている。

秀吉が天下を掌握した後も、秀長は内政や外交の要として兄を支え続けた。だが1591年、秀長の早すぎる死によって豊臣政権は均衡を失い、やがて崩壊へと向かっていく。本郷氏はこの兄弟関係を通じて、戦国時代の権力構造のみならず、「リーダーと参謀」「カリスマと補佐役」の関係性が現代社会にも通じることを示唆している。

本書の章立ては、「秀吉の異質性」「戦う秀吉の強さ」「天下人with秀長」「豊臣政権とは何だったのか」と続き、兄弟それぞれの資質、組織運営の手法、そして政権崩壊のメカニズムまでを多角的に検証。

著者の本郷和人氏は、日本中世政治史の第一人者。『徳川家康という人』『鎌倉殿と13人の合議制』『日本史の法則』などの著書で知られ、鋭い史観と平易な語り口で多くの読者を魅了してきた。「豊臣兄弟」の知られざる実像に迫る本書は、戦国史の新たな定番として注目を集めそうだ。

【まえがき】■第一章 秀吉の何が、他の武将と違うのか豊臣家の人々／若き秀吉の放浪時代／織田家の小者として／不明の人、秀吉／「家」が理解できない秀吉／容赦なく領地を没収／武士の原理に従わない秀吉／秀吉の人材評価の原則／七本槍の「その後」／デスクワークを重視する秀吉／秀吉にとって、大名の条件とは?／異次元の人材評価／権力者の親族たち／「血」を否定する秀吉／権力者の血縁問題／常識が通用しない秀吉／「血」と「家」は別／能力か血筋か／秀吉の異質性

■第二章 戦う秀吉は、なぜ強かったのか秀吉の結婚／墨俣一夜城の伝説／竹中半兵衛は本当に名軍師?／出世する人しない人／軍事指揮者として頭角を現す／近江長浜時代の大失敗／一国を攻め取れという命令／信長が与えた権限／織田家司令官たちのメカニズム／信長が変えた「戦争」の意識／秀吉の大ピンチ／常識に終止符を打つ包囲戦／戦うのも人間である／「兵站」にもとづく秀吉の戦術／天下人の条件とは／信長の軍事の根幹／「本能寺の変」は必然だった?／秀吉に恩を売る毛利／京都へ。走りだす二万人／軍隊移動の名手、秀吉／中国大返しの秘策／秀吉の非常識が、光秀の常識を覆す／戦国が、さらなる混沌に／考えるな、感じろ／大規模作戦を遂行する秀吉のスタッフ／織田家重臣たちの「天下人」争い／信長チルドレン同士の戦い／軍隊を動かす天才、秀吉／天下人になるための方法論／秀吉の「正統性」／秀吉の「高コスト体質」／家康との対戦／秀吉の戦術を逆手に取る家康／なぜ秀吉は大盤振る舞いするのか／家康の服従と官位官職／豊臣体制と秀長／史上最大の作戦、小田原攻城戦／戦国時代の情報弱者／日本統一。そして家康に関東を

■第三章 天下人 with秀長秀長、歴史に登場／留守番役から但馬竹田城城代へ／地道に戦う秀長／戦国の、リアルな土地感覚／当時の百万石は百万石もない⁉／まだあった「領有」の曖昧さ／本能寺から天下人へ。秀長の大功績／秀長、一世一代の大舞台／兄を支えた秀長の能力／難治の国を見事に統治／秀長家重臣ランキングベスト３／大和大納言家家臣の特徴／秀長の謎の家臣／行政、内政のスペシャリストたち／家臣から見た秀長の役割分担／秀長の健康悪化と有馬温泉／家康上洛。外交担当者としての秀長／「豊臣」の果たした役割／秀長はお金に汚い?／大和大納言家の終焉

■第四章 豊臣政権とは何だったのか秀吉がふたりいる?／兄弟が並び立つための条件／秀吉と秀長は理想的／秀吉は徹頭徹尾、軍事の人／秀長が生き延びる条件／秀吉家臣団の報酬／家康の家臣団は古典的／家康にもいた三成タイプ／家康の家臣待遇は秀吉の半分／「家」のヴィジョンがない秀吉／天下人 without 秀長／京都の権力者、秀吉／「京都の権力者」の特徴／天下布武には興味がない／大陸進出の真実／秀吉が歴史の中で果たした役割／秀長と秀吉

【あとがき】■著者 本郷和人（Kazuto Hongo）1960年、東京都生まれ。東京大学史料編纂所教授。博士（文学）。専攻は日本中世政治史、古文書学。『大日本史料』第5編の編纂にあたる。『考える日本史』『日本史の法則』『鎌倉殿と13人の合議制』『徳川家康という人』（河出新書）、『新・中世王権論』（文春学藝ライブラリー）、『武士とはなにか』（角川ソフィア文庫）、『歴史学者という病』（講談社現代新書）など著書多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）