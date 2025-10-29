村上ショージ、ジミー大西との出会いに衝撃「どんな時代やねん」
お笑い芸人の村上ショージが、きょう29日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：10 ※関西ローカル）に出演し、ジミー大西との衝撃的な出会いを明かす。
【Xより】明石家さんま伝説を語る村上ショージ
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー番組。今回は、村上、河本準一、水田信二をゲストに迎える。
「令和の昭和芸人！絶対に余談が語りたくなる村上ショージ相関図」のトピックで、村上が大恩人と話す明石家さんまとの余談を披露する。当時、村上はなんば花月の裏方をやっていたが、すでに売れっ子になっていたさんまからお茶に誘われたことが出会いのきっかけだったという。そして村上の有名なギャグ「何を言う」は、さんまとの麻雀中に誕生したことが明かされる。
続いて、ジミーとの衝撃的な出会いを回顧。ある日、村上がなんば花月に行ったところ、楽屋の入口に下半身丸出しで変な声を出しているジミーがいたという。濱家が「どんな時代やねん」と呆れた、コンプラアウトな余談とは。
その後、村上は裏方だったジミーをさんまに紹介。運転手を探していたさんまは、ジミーに合宿で運転免許を取りに行かせたが、ジミーは半年経っても帰ってこなかったという。その後、ジミーはさんまの計らいで「ザ・ぼんち」おさむに弟子入りするが、そこでもある事件が起こる。
このほか、さんまの知られざるプライベート、巷で噂されているさんま伝説の真相を語る。
【Xより】明石家さんま伝説を語る村上ショージ
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー番組。今回は、村上、河本準一、水田信二をゲストに迎える。
「令和の昭和芸人！絶対に余談が語りたくなる村上ショージ相関図」のトピックで、村上が大恩人と話す明石家さんまとの余談を披露する。当時、村上はなんば花月の裏方をやっていたが、すでに売れっ子になっていたさんまからお茶に誘われたことが出会いのきっかけだったという。そして村上の有名なギャグ「何を言う」は、さんまとの麻雀中に誕生したことが明かされる。
その後、村上は裏方だったジミーをさんまに紹介。運転手を探していたさんまは、ジミーに合宿で運転免許を取りに行かせたが、ジミーは半年経っても帰ってこなかったという。その後、ジミーはさんまの計らいで「ザ・ぼんち」おさむに弟子入りするが、そこでもある事件が起こる。
このほか、さんまの知られざるプライベート、巷で噂されているさんま伝説の真相を語る。