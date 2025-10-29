与沢翼氏、“彼女募集”最新状況は？ 「こんなデブオジサンにまだ何等かの需要があると分かって」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは10月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。彼女募集の最新状況を明かし、募集における悩みを吐露しています。
【投稿】与沢翼氏の彼女募集の状況
また、「LINEやり取りしてる感じですけど、おそらくこの応募者の中から最終的に彼女はできると思います」と自信を見せつつも、「どうやって一人に絞るかです。絞る方法が今のところ思いつきません」と不安も吐露。さらに、まだ離婚の傷が癒えていないことにも触れ、これからの予定を考えると「頭がフリーズ」してしまうこともあるとしながら、「こんなデブオジサンにまだ何等かの需要があると分かって」「やれるだけ頑張ってみます！」と前向きな言葉で締めくくりました。
コメント欄には、「金目当てじゃない女は真実な愛やけど、、果たしてどのくらいにいるんやろう」「厳選なる厳選をかさねて良い人が見つかるといいですね」「タイの紀州ドンファンやで」といった声のほか、「MBTI診断取り入れて絞るといいかも」といった提案も寄せられています。
(文:勝野 里砂)
最新状況とともに悩みを告白25日の投稿で「彼女を募集します」と宣言し、応募フォームを設置していた与沢さん。自身のアカウントでは、その後も募集状況についてたびたび経過報告を行っています。現在は「414名の方からご応募頂きました。アナログで1件ずつ精読して見てるため、まだ65人目の方をチェックしてるところです」とのことで、すでに何人かとは会う約束を取り付けているそうです。
彼女の条件は？与沢さんは彼女の条件について、「20代の独身女性」「理想は、普通の子」「学歴とかキャリアとか不問」「顔重視というより、スタイルが良い方が好みです」「タイに移住できる人がベストですが、すぐに移住とかはできなくてもOKです」と語っています。また、遊びではなく一人の相手と真剣に向き合う意向も示しました。
