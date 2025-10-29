◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）

日本シリーズ初先発となったソフトバンク先発・大津亮介投手が、５回３安打無失点で降板した。

初回は３者凡退の立ち上がり。味方が１点を先制した２回は安打と四球で２死一、二塁とするも小幡を投ゴロに打ち取り無失点で切り抜ける。３回も味方失策と安打で２死一、三塁としたが４番・佐藤輝を中飛に打ち取り同点は許さなかった。

４回は１死一塁から坂本を二ゴロ併殺打に、５回も２死一塁から中野を中飛に打ち取り５回を終え無失点投球と、好投が光った。

打者としては３回１死の第１打席で遊撃への内野安打を放ち、プロ初打席で初安打をマーク。５回の第２打席では１死から四球を選び出塁し、追加点につなげた。２点リードの６回、味方が２死二塁としたところで、代打・近藤が告げられ交代となった。大津は「絶対に点を与えないという強い気持ちを持ってマウンドに上がりました。良い緊張感の中で集中して投げることができたし、自分らしい投球ができて良かったです」とコメント。「このままチームが勝てるようにベンチから応援します」と意気込んだ。

大津はプロ３年目の今季、１２試合に登板し６勝２敗、防御率１・９２の成績を残した。この日が日本シリーズ先発デビュー戦。２４年１０月２９日の対ＤｅＮＡ第３戦（みずほペイペイ）では同点の５回から２番手で登板したが、先頭の桑原に勝ち越しソロ浴びると、内野安打、連続四球、犠飛と打ち込まれ降板。１／３回を被安打２、２失点で負け投手になっていた。