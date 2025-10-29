強火の“鉃道オタク”で知られるお笑いコンビ「中川家」の礼二が、家族でのほっこり“オタ活”ショットを公開した。

礼二は２９日、自身のインスタグラムを更新。「家族で新横浜駅体験ツアーに参加しました！ 新幹線と一緒に記念撮影をパシャリ」と記し、新幹線の前での家族ショットを投稿。

「緊張しながらの駅アナウンス体験 “Ｎ７００Ｓ”と“９２３形ドクターイエロー”をテーマに装飾されたお部屋に泊まり、息子も楽しんでました。貴重な体験ばかりで、忘れられない１日となりました」と記し、アナウンス体験をする息子の様子や、うれしそうに礼二に抱きつく息子との写真もアップした。

この投稿には、「かわいい駅員さんですね 仲良しでほっこりしました」「うらやまし限りです」「本当にいい家族ですねぇ」「礼二さんいい笑顔」「パパが一番嬉しそう」「なんやかんや礼二さんが１番楽しんでたりして」「仲良しご家族にほっこり」「いいパパさん」「幸せ家族ですね ホッコリします」「ちっちゃい制服かわいい。息子さんうれしそう」などのコメントが寄せられた。