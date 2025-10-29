【HEAVEN Japan】元祖脇肉キャッチャーに新色登場♡秋のレッド＆ブルー

女性の体形変化に寄り添う下着ブランド・HEAVEN Japanが手掛ける大人気シリーズ「元祖脇肉キャッチャー®」に、この秋待望の新色・レッドとブルーが登場！シリーズ累計80万枚を突破した実力派ブラは、年齢や授乳による体形変化にもフィットし、理想のシルエットを叶えてくれると話題です。さらに今回、細見さんにうれしいアンダー60サイズも新たに追加。秋らしいカラーで気分も美しさもアップして♡

脇高設計で“流れないお肉”をキープ！



HEAVEN Japanが誇る「元祖脇肉キャッチャー®」は、10年以上愛される脇高ブラのパイオニア。

縦・横・斜めに伸びるパワーネットが、脇や背中に流れたお肉をしっかり集め、2本のボーンで逃さずキープします。

さらに独自の4枚構造カップと3Dワイヤーが自然な立体感を演出し、痛くなりにくいフィット感を実現。着けるだけでバスト位置が上がり、若々しい印象に導いてくれます。

価格は7,480円（税込）。全61サイズの豊富な展開も魅力です。

emmi × Mizuno のコラボコレクションが登場！冬も輝くラグジュアリースポーツスタイル

秋の新色レッド＆ブルーで大人の可愛さを♡



新登場のレッドは女性らしい華やかさを、ブルーは上品で落ち着いた印象を引き立てる秋色カラー。

どちらも季節の装いをぐっと引き締めてくれる万能カラーです。同色のショーツ（1,650円・税込）やTバックショーツ（1,980円・税込）も同時発売。

心地よい履き心地と美シルエットが両立できると評判です。上下セットで揃えれば、インナーコーデもさらに楽しくなりそう♪

サイズ相談も無料♡あなたにぴったりの一枚を



HEAVEN Japanでは、一人ひとりに合ったサイズを提案する「無料フィッティング相談」をLINEやメールで実施中。購入後の交換・返品も無料なので、初めての方でも安心です。

アンダー60～90・B～Kカップの全61サイズ展開だから、どんな体形の方にもぴったりの一枚が見つかります。

ブランドの想いは、「下着を通して女性の心と体に寄り添うこと」。45年以上培った技術が、美しさと快適さを両立させています。

元祖脇肉キャッチャー®

サイズ：カップB～D(アンダー65～80センチ)/カップE～K(アンダー65～90センチ)/カップC～I(アンダー60センチ)

※レッドのみ

カラー：レッド/ブルー/グレー/スワンピンク/ペールブルー/レモン/ブラック/ベージュ

※おそろいのスタンダードショーツは別売となります。

スタンダードショーツ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：M/L/LL/3L(カラー：レッド/ブルー/グレー/スワンピンク/ペールブルー/レモン/ブラック/ベージュ)

Tバックショーツ

価格：1,980円 (税込)

サイズ：M/L(カラー：レッド/ブルー/グレー/ペールブルー/レモン)

秋の装いに、美しいシルエットを添えて♡



「元祖脇肉キャッチャー®」の新色レッドとブルーは、見た目の美しさだけでなく、心まで前向きにしてくれる特別な存在。

補整力・着け心地・デザイン性の三拍子がそろったHEAVEN Japanの下着は、毎日の自信を支えてくれます。価格は7,480円（税込）。

おそろいのショーツも合わせて、自分らしいインナーコーデを楽しんで♡この秋は、あなたの美しさをやさしく包み込む一枚を見つけてみませんか。