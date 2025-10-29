東海地区所属の第137期新人ボートレーサー7人が29日、スポニチ名古屋オフィスを訪れた。逸材ぞろいの東海エリア新人レーサーに注目したい。

愛知支部は3人。志賀美優（しが・みゆう、20）は「将来はA1級になって愛知を代表する細川裕子選手のようになりたい」。修了記念競走2位の鈴木雄登（すずき・ゆうと、20）は「目標は池田浩二選手で池田選手より活躍できるよう頑張る」と目標は高い。林風音（はやし・かざね、17）は「風の音を響かせた迫力あるレースをして愛知を盛り上げる選手になりたい」と目標選手は小学生の時にペアボートに乗せてもらった水野望美。志賀と林は来月3日からの蒲郡。鈴木は来月11日からのとこなめでデビュー。

静岡支部は2人。修了記念競走3位の安藤瑠希（あんどう・りゅうき、20）は「感動を与えられるレーサーになりたい。憧れは石原翼選手」。修了記念競走1位で名古屋大在学中の藤田康生（ふじた・こうき、20）は「SGで活躍する選手になりたい。地元のG1を獲りたい」と父の藤田竜弘を超える地元G1優勝を狙う。安藤は来月26日からの浜名湖。藤田は来月11日からのとこなめでデビュー。

三重支部は2人。西山育（にしやま・なる、23）は「井口佳典選手のような三重を代表するレーサーになりたい」。鳥本智史（とりもと・さとし、21）は「若くから活躍している豊田健士郎選手が目標」と同支部の先輩を追いかける。2人とも来月5日からの津でデビューする。