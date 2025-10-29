【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグは２８日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第４戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）は２―６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れ、通算２勝２敗となった。

大谷は先発投手兼１番指名打者で出場し、ＷＳでは初登板。投手では６回０／３を投げて４失点で負け投手となり、打者では３打数無安打だった。

延長十八回の激闘を終えた第３戦後、ドジャースの大谷は日付が変わった午前２時頃に寝たという。その約１５時間後に始まった第４戦。「それなりに睡眠は取れたし、それなりの体調でマウンドに行くことができた」。ＷＳで自身初めて投打の二刀流で臨んだ一戦は、七回途中４失点で流れを引き寄せられなかった。

味方が先制した直後の三回、ゲレロに逆転２ランを浴びた。高めに浮いたスイーパーを左中間スタンドに運ばれた。「自分にとっても大きな本塁打だったし、チームも勢いに乗れた」とゲレロが言えば、「明らかな失投」と残念がった大谷。その後も粘り強く投げたが、七回に先頭から２連打され、無死二、三塁となってマウンドを降りた。「７回まで投げ切れば一番良かったけど、そこができなかったのが悔やまれるところ」と無念さをにじませた大谷の９３球の力投を、ロバーツ監督は「本当によく頑張ってくれた」とねぎらった。

救援陣が踏ん張れず、この後４失点。打者としては無安打に終わり、二刀流での奮闘が勝利につながらなかった。「良いことも悪いことも切り替えて、明日の１試合にまず集中したい」。巻き返すチャンスはまだ残っている。（帯津智昭）

ブルージェイズ、７回救援陣攻め立てる

星を五分に戻したブルージェイズは、七回の攻撃が効果的だった。連打でドジャースの大谷を降板させると、さらに救援陣を攻め立てて４点を奪って突き放した。前日は延長十八回に及ぶ接戦を落としたが、次の試合をきっちりものにし、シュナイダー監督は「とても良い手応えだ。毎試合、このチームに確かな手応えを感じている」と選手の奮起にうれしそうだった。