小泉防衛相は２９日、米国のヘグセス国防長官と東京・市ヶ谷の防衛省で約１時間、会談し、防衛費増額を含む防衛力の強化を進める決意を伝えた。

ヘグセス氏は日本の取り組みへの支持を表明し、増額の水準について要求はしなかった。両氏は対中国を念頭に、同盟の抑止力と対処力を向上させることで一致した。

日米防衛相会談は、小泉氏の就任後初めて。小泉氏は会談後の共同記者会見で「主体的に防衛力の強化、防衛費の増額に取り組んでいく決意を伝えた」と述べた。防衛費を含む安全保障関連費を今年度中に国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げる方針も説明した。

日本の防衛費増額に関し、ヘグセス氏は共同記者会見で「重要な前進だ。できるだけ早く実施されることを願っている」と歓迎した。増額の水準については「何か要求したことはない」と明言した。自主的に取り組む日本の姿勢を評価したためとみられる。

会談では、平時から緊急事態までの自衛隊と在日米軍の指揮・統制面の連携強化や、中国軍が活動を活発化させている南西諸島での共同訓練の拡充を申し合わせた。共同でのミサイル生産や米艦船・航空機の維持整備の推進も確認した。

両氏は対中認識もすり合わせた。共同記者会見で小泉氏は「中国は十分な透明性を欠いたまま軍事力を急速に増強させている」と指摘し、ヘグセス氏は「中国の攻撃的な軍事活動は、我々が直面する脅威が差し迫っていることを物語っている」と強調した。

神奈川県横須賀市が地元の小泉氏は、特注の「スカジャン」をヘグセス氏に贈り、友好ムードの醸成に役立てた。スカジャンは戦後、横須賀に駐留した米兵が持ち込んだパラシュートの生地に虎などの刺しゅうを施し、ジャンパーに仕立てたものが発祥とされる。ヘグセス氏は自身のＸ（旧ツイッター）に小泉氏と一緒にスカジャンを着た写真を投稿し、「素晴らしい会談ができた」と振り返った。