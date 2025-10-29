この秋、岡山市中心部では、キンモクセイの開花が遅いようです。

【写真を見る】キンモクセイが「二度咲き」記録的な猛暑で季節を読み間違えた？「植物が気候変動というストレスにどう適応するか」

筆者の勤務する岡山市北区天神町には大きなキンモクセイがあり、例年10月上旬ごろには甘い香りをさせますが、今年はようやく咲き始めたところ。

一方で、同じ岡山市内でも、例年通り咲いたエリアや、二度咲きした木があります。どうしてなのでしょうか。

キンモクセイの開花が遅いのはなぜ？

生物の生態などに詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。





ー岡山市中心部ではキンモクセイの開花が例年より遅いようです。一方、同じ岡山市内でも少し北のエリアではすでに終盤を迎えているようです。東洋産業 大野竜徳さん「岡山市中心部ではそこまで咲いていないようですが、少し北のあたりはすでに開花して終盤を迎えているのですね。植物によって開花のタイミングは異なりますが、キンモクセイの開花には主に2つの生理的なステップがあります」

①花芽分化（花芽の形成）



「キンモクセイは8月上旬ごろに、枝先で花芽が形成され始めます。このタイミングで今年の花の数が決まります。このときの環境条件が非常に重要です。



気温が高すぎたり、窒素肥料が多くて栄養成長が盛んな状態だと、植物は「今は花を咲かせる時期ではない」と判断し、花芽分化が遅れたり、形成自体が抑制されることがあります。



つまり、成長優先モードのまま秋を迎えると、花の準備が間に合わなくなるわけです」

例年なら9月下旬から10月上旬に咲くはずだが…

大野竜徳さん

「キンモクセイの開花のもうひとつのステップは…



②開花誘導（花芽の開花）



花芽分化からおよそ2か月後、最低気温が17～18℃前後に下がると、花芽が刺激を受けて開花します。



一般的には9月下旬から10月上旬が目安です。



ただし、気温の低下が緩やかだったり、環境条件にばらつきがあると、一部の枝でしか開花せず、1年に2度（早咲き・遅咲き）に分かれることもあるそうです」

2025年 気象と開花の関係は？

ー2025年の気象条件と開花遅延の可能性はどうでしょう？



東洋産業 大野竜徳さん

「2025年は記録的な猛暑でした。都市部ではヒートアイランド現象が強く、夜間の気温が下がらなかったため、花芽分化（8月上旬）が遅れた可能性があります。



花芽形成が遅れると、当然その後の開花も後ろ倒しになります」



「一方で、9月末以降は一気に気温が下がり、最低気温が17℃前後に達しました。雨量も十分で、土壌水分は確保されています。



このため、成長期が終わった株ではそろそろ開花してもおかしくありません。



ただし、気温の低下が急激すぎると花芽が十分に成熟しないため、花数が少なくなることが予想されます」

開花のばらつきは気温の影響

ー同じ岡山市内でも開花にばらつきがあるのは気温の影響なのですね？



大野竜徳さん

「岡山市の北のエリアは、市街地よりも気温がやや低く、夜間に地温が下がりやすい環境です。そのため花芽の分化が順調に進み、開花も平年並みに迎えたのではないでしょうか。



一方で、都市中心部では夜間の気温が高く、花芽の生理リズムがずれ込んだ結果、全体の開花が遅れている可能性があります」

「キンモクセイの開花は8月上旬の花芽形成期の温度と9～10月の最低気温がカギですね。



2025年は猛暑で花芽形成が遅れ、急な気温低下で花数が減る可能性がある。夜間気温が下がる地域では、比較的正常に開花した…と推察できます」

岡山後楽園では「二度咲き」

岡山後楽園では、今月8日にキンモクセイが咲き始めていることが確認されました。

岡山後楽園広報スタッフの坂本美香さんによると、今月8日、「そろそろ咲いているはずだ」と探して見つけたのが、【画像③】のキンモクセイの花。



その後、キンモクセイは一部の枝でわずかに咲き、25日ごろになって一斉につぼみをつけはじめ、29日には【画像④】のように、まだつぼみが多いものの、よく香るようになったということです。



いわゆる「二度咲き」という現象です。

「二度咲き」するのはなぜ？

ーなぜ「二度咲き」するのでしょうか？



大野竜徳さん

「最近の研究を眺めていると、キンモクセイの二度咲きは温暖化と関係があるのではないか、という報告があります。



たとえば、『夏季から秋季にかけての気温がキンモクセイの開花に及ぼす影響』（日本緑化工学会誌 37巻1号, 2011）という研究では、通常より3℃ほど高い環境下で栽培した個体に、二度咲き現象が再現されたと報告されています。



つまり、夏から秋にかけて高温が続くと、キンモクセイが一度休眠しかけて再び開花する、というサイクルが起きるようなのです」

「花の準備を始めると成長はやめて花をつけるのに一生懸命になり、開花させたら冬はオヤスミナサイ、ということですね。



植物にとって『花を咲かせる』という行為は、成長（栄養成長）と繁殖（生殖成長）のトレードオフの上に成り立ちます。



トレードオフを例えると、150円の今日までのクーポン持っています。ちょうど夜の散歩がとても寒くて家まで我慢できない、クーポンも今日までなので、暖かい飲み物を買うか、肉まんを買うか、カイロを買うか迫られたとき、150円をどこへ投資しますか？というようなイメージです」

限られたエネルギーをどう使う？

ーキンモクセイが選択を迫られているのですね。



大野竜徳さん

「限られたエネルギーを『自分を大きくする』か『子孫を残す』か、どちらに振り分けるかを決める必要があるのです。



この切り替えのタイミングを決定するのが花芽分化と呼ばれる現象で、多くの植物では、気温や日照時間などの環境条件を手がかりにしています。



ところが、異常高温が続くと、このシグナルが乱れ、植物が『季節を読み間違える』ことがあります。



つまり、『そろそろ秋だから花をつけよう』と準備を始めたものの、暑さが戻って一度成長モードに戻り、再び気温が下がった際に『やはり今が花の時期だ』と再度開花を始める。これが二度咲きの仕組みのひとつと考えられます。



植物も本来は周囲と一斉に花を咲かせたいのですが、気候の変化によって『タイミングの迷い』が生じているのかもしれません」

キンモクセイはほぼ「雄株」だった

大野竜徳さん

「ところで、私たちが見ているキンモクセイはほぼすべて雄株です。日本で見られる園芸品種は、ほぼすべて雄株由来で、雌株が存在しない（雌は極めて稀）とされています。



そのため、花は咲いても実（果実や種）はつきません。庭木のキンモクセイに実がないのはこのためです。近縁のギンモクセイには雌雄があり、果実をつけるのですが」



「日本のキンモクセイは接ぎ木で増やされるクローン個体群であり、ヒガンバナやソメイヨシノと同様、遺伝的にはほぼ同一です。



このような遺伝的均一性を持つ植物ですので、ヒガンバナと同様各地でほぼ同時に開花するのは当然のことですが、近年では地域ごとに開花期のずれや二度咲きが観察されるようになっています。



これは、温暖化による気温の乱高下が、花芽の形成や開花制御に影響している証拠のひとつともいえるかもしれません。



キンモクセイの香りが漂う季節が、年々少しずつ変わってきて、2度も咲くというのは、単なる季節感のずれではなく、植物たちが気候変動というストレスにどう適応するかの現れなのかもしれません」