【義母のスパイ、正体は！？】ヤバッ！義母は一帯を牛耳るボスママだった！？＜第8話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第8話 同居解消までのカウントダウン！
【編集部コメント】
なんと……！ チヒロさんのお義母さんはここら辺では有名な（元）ボスママだったようです。気の強い言い方とか、しっかりしている性格とか、たしかにうなずけるものがありますね。チヒロさんはそんなお義母さんのもと、毎日「あと〇日」と義実家同居を解消するカウントダウンをしているのだそう。えーーっとチヒロさん、自分たちが「マイホーム資金を貯めたい」と言って同居をはじめたのに、出ていく日をカウントダウンするなんて……。お義母さんの態度もあらためてほしいですが、チヒロさんの考えも少し甘い気がしますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
