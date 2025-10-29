『君がトクベツ』“叶翔”（木村慧人）が“えみか”（矢吹奈子）に勢いでキス！ “晴”（山中柔太朗）が2人の恋をかき乱す
畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。10月28日（火）に放送された第7話は、“国民的女優”えみか（矢吹奈子）をめぐる叶翔（木村慧人）と晴（山中柔太朗）のバトルが勃発！ 視聴者からは「バチバチ最高」との声が上がっていた。（文＝菜本かな） ※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。
【写真】晴（山中柔太朗）がえみか（矢吹奈子）に急接近!?（第7話場面写真）
■晴が叶翔とえみかの恋をかき乱す！
第7話では、LiKE LEGEND（以下、ライクレ）メンバーの晴が本性を見せたが、とにもかくにも“やべぇ奴”すぎる。みんなを惑わすイタズラ天使…と言えば聞こえがいいが、イタズラの度がすぎており、もはや悪魔だ。
まず、叶翔とえみかが共演するドラマの鑑賞会をした時のこと。おそらく、これはなにわ男子もYouTubeでやっているようなメンバー主演作の鑑賞会。つまり、ファンが心待ちにしている“神回”企画だ。撮影の裏話や、メンバーの感想が聞ける楽しいやつ…！
にも関わらず、晴は「叶翔、なんで七瀬さんに告白しないの？」「悪いのは、叶翔でしょ。だって、叶翔は自分の気持ちに正直じゃないもん」と“ぶっ込み”を入れていく。皇太（大橋）が慌てて「あれは、役だから！」とつっこんでいたけれど、あの感じ、ファンなら「叶翔とえみかちゃん、何かあるんじゃない？」と察するだろう。オタクを舐めたらあかん！
さらに、「七瀬さんが同僚だったら、大抵の男は好きになっちゃうんじゃないの？」という晴の発言も、推しが言っていたら…と思うと泣いてしまう。もちろん、えみかはめちゃくちゃかわいいが、“ちゃんと仕事仲間として見ている”という前提があるから、オタクは推しのラブシーンを乗り越えることができるのに…！
一方、叶翔はちゃんとプロ意識を持っているタイプのアイドルのようだ。第6話で大した変装もせず、えみかと遊園地デートをしたのはどうかと思ったけど…（国民的アイドルと大人気女優が並んで歩いても誰にも気づかれないなんてことはあり得ないので、見えない“マスク”があったことにしましょう）。付き合っていることを匂わせするような彼女とは、きっぱり距離を置くあたり、ちゃんとわきまえている感じがして安心する。
この“匂わせ女”というのは、オタクがいちばん嫌う存在だ。人気者と付き合っていることを世間に知らしめたい気持ちは分からなくもないが、その気持ちは抑えないと…！
そして何より悲しいのは、匂わせ女との交際そのものが、推しの“匂わせ容認”を意味してしまうということ。裏で、アイドル本人が「匂わせするのやめて」と怒っていたとしても、ファンには分からない。だからこそ、「隠し通すところまでがプロだろ」と言い、匂わせ女と別れた叶翔の姿には、プロ意識を感じた。
■叶翔よ…プロ意識は？
プロ意識の高さを見せた前半とは打って変わって、後半になると、えみかとの撮影で、プロ意識のかけらもないような行動を連発していた叶翔。役として“好きな人への想い”を話すえみかを見て、「もし、これが演技じゃなかったら…」と勝手に失恋した気持ちになってセリフを飛ばしたり、リハーサルではキスの“フリ”をするだけのはずが、「勢いでしちゃった！」と本当にキスしちゃったり…。メイキングの撮影が入っていたら、確実にカットされるやつ。もし、このまま特典映像に収録されていたら、全オタクが涙を流すだろう。
とはいえ、いつもはクールな叶翔がえみかの前でドギマギしているのはかわいい。SNS上でも「叶翔がより素敵なキャラに見えてきた！」「叶翔さんクソイケメンなのになんかちょっとたりてないの、かわいいなオイ」と恋愛になるとスマートになることができない叶翔に、“むずキュン”する視聴者の声が多く上がっていた。
叶翔は、えみかに対する発言がすべてズレている。例えば、えみかに「叶翔くんにとって、私ってどんな存在？」と聞かれて、「仕事として尊敬できる人。最高の仕事相手って思ってる」と答えたり…！ たしかに、“女優”としては最高の褒め言葉だが、“ひとりの女の子”としては「あなたとは仕事仲間であり、恋愛はしません」と線引きされているような気持ちになってしまう。「七瀬えみかをアリかナシかでいって、ナシなんて男はいねぇだろ」と言っていたくせに“ナシ”みたいな態度を取ってしまう叶翔がむずがゆい。
また、叶翔とえみかが共演するドラマに、サプライズゲストとして晴が登場するというのも「むむむ…」となる展開だ。どうやら、晴はかつてえみかのことが好きだった時期があるらしく、「前、ごはん行こうって約束してたよね？」となかば強引にえみかを誘い出し、「晴ちゃんは、私のなかではかっこいいよりはきゃわいいって感じなんだけどね」と言われると、「かわいいだけだと思ってる？」と猛アプローチ。
そこに、“王子様”こと叶翔がえみかを助けにやってくる…という展開だったのだが、えみかは「ごめんね。晴ちゃんに私の回収頼まれたんだよね。ちゃんと1人で帰れるから！ ほんと、ごめんね」となぜか勘違い。この2人、本当にむずがゆい！ SNS上では、「ちょ、晴!! ってなるけど結局叶翔のためなんだろうか」「晴と叶翔バチバチだけど晴の優しさな気がするんだよな〜」「叶翔君のためにわざとなのか」などの考察が上がっていたが、真相は果たして…。
えみかをめぐる叶翔と晴の三角関係。同じグループ内でこれは気まずい！ ライクレの平和のためにも、早く決着をつけてほしいところである。
