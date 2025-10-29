¡Ö¹Åµå¡¢Åê¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢Ä¹ÅÄ¤¤¤í¤Ï¼ç¾¤¬ÂçË½Åê¤â¾Ð´é¤Î»Ïµå¼°¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼½÷»Ò15¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹ÅÄ¤¤¤í¤Ï¼ç¾¡Ê26¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬Âè4Àï¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¡£»°ÎÝÊý¸þ¤ØÂç¤¤¯¤½¤ì¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¹Åµå¡¢Åê¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤È°ìÂÎ´¶¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂçÉñÂæ¡¢Ç®¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£