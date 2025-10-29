10月29日未明、静岡市清水区で運送会社に駐車していたトラック17台などを焼く火事がありました。火は約4時間後に消し止められました。

暗闇の中に立ち上る炎。風で炎が流されてるのも確認できます。29日午前3時すぎ、静岡市清水区横砂で「炎、煙が見える」と近隣住民から消防に通報がありました。この火事で、運送会社の敷地内に駐車していた17台のトラックや乗用車などが焼けました。

＜社会部 大西晴季記者＞

「静岡市清水区の火事があった現場です。一番奥のトラックが黒く焦げ傾いてしまっています。そして右の民家、ベランダが溶けてしまっています」

火は約4時間後に消し止められましたが、付近にある倉庫や近隣の民家の一部にも延焼しました。

＜付近の住民＞

「低いボンっていう音だね」

Qその音は何回かした？

「私は3回聞いた」

「炎は見えないね。煙だけたなびいてきて、暗いけど煙が見えた」

現場の状況などから警察は放火の疑いもあるとみて調べています。