辻希美の長女でインフルエンサーの希空が10月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カバンの中身を紹介した。

まず希空は愛用している鞄を紹介。使っているのはヴィヴィアン・ウエストウッドの鞄で、「ひと目惚れ」して購入したようだ。カラーはホワイト、ピンクのラブブをつけているようだ。なかにはメイクポーチが入っており、メイクキープパウダー、ジバンシイのチーク、涙袋ペンシルなどを入れているようだ。

次に紹介したのは財布。財布は、「ママのお下がり」のルイ・ヴィトンを使っているようだ。続いて、ピンクのラメでデコったデジカメを紹介。これは辻希美が20歳のころに使っていたもののようで、希空がピンクにデコったと明かした。希空は、このデジカメで撮影した画像を自身のインスタグラムに投稿しているようだ。

次は「ママから借りパクした」というAirPods。希空は有線イヤホンを使うことも多いようで、2つ使い分けていると語った。最後はリファのヘアアイロンを紹介して、鞄の中身は終了。改めて鞄については「これが一番合わせやすい」と愛用していることを明かした。

今回の動画に視聴者からは「理想すぎる」「（母・辻希美との）仲の良さがわかる」「マジで可愛い」「素敵」といった声が集まった。

