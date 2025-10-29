ドラマ版『イコライザー』シーズン1が、11月5日からBS12トゥエルビにてリピート放送されることが決定した。

本作はデンゼル・ワシントン主演の映画版『イコライザー』の圧倒的な戦闘スキルで悪を裁くハードボイルドな世界観はそのままに、女性キャラクターを主人公にしたドラマ版リブート作。本作で主演を務めるのは、グラミー賞受賞のラッパーであり、映画『シカゴ』でアカデミー賞にノミネートされるなど、音楽・映画・テレビの世界で輝きを放つクィーン・ラティファ。

昼は娘を育てるシングルマザー、夜は法では裁けない悪に鉄槌を下すロビン・マッコールは、元CIA仲間のメルとハリー、刑事のダンテという個性豊かな仲間たちとともに難事件に挑む。社会問題や家族の絆にも焦点を当てたヒューマンドラマとしての顔も併せ持つスリリングなクライムアクションとなっている。

また、12月にはワシントン主演の映画版『イコライザー』3作品の一挙放送も予定されている。（文＝リアルサウンド映画部）