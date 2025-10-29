KizunaAI、最新アルバム『Homecoming』より「Go Round (feat. Daoko)」のMusic Videoを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

KizunaAI（キズナアイ）が2025年10月25日に発売する最新アルバム『Homecoming』より、Daoko をフィーチャリングに迎えた楽曲「Go Round feat. Daoko」 のOfficial Music Videoが公開された。

本作は、Daokoが客演で参加、現実世界を生きる2人が双方を肯定して出会い紡いでいく物語を時にデュエットを挟みながら自在に歌う楽曲となっている。デジタルとリアルが交差する世界観を描いたMVは KizunaAI と、繊細で幅広い表現のDaokoによる初のコラボレーション楽曲で、2025年9月17日にリリースされたKizunaAI 1st Album「Homecoming」に収録されている。

KizunaAIにとってオリジナルアルバムのリリースは、2019年のKizuna AI 1st Album「hello,world」以来、実に6年ぶり。今作には気鋭のアーティストやミュージシャンが作詞・作曲・客演で多数参加し、多彩なサウンドでKizunaAIの“いま”を表現している。

＜Director：YP (SATELLITE8 inc.) コメント＞

遠く離れた2人の星間飛行が重なる刹那を描きました。惑星間より遠くに居る2人が同じ宇宙に同じ景色を見る。円環のランデヴー。

関連リンク

●リリース情報KizunaAI 1st Album『Homecoming』発売中配信URLhttps://lnk.to/Homecoming_AL_

KizunaAIオフィシャルサイト

https://kizunaai.com