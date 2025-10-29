昭和100年にあたる今年シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」です。今年で、鹿児島市電は、運転開始から97年を迎えます。

通勤通学など市民の足として、また、観光客の移動手段として走り続ける市電の歩みとふるさとのつながりを見つめます。

「次は天文館通り、天文館通りでございます」

鹿児島駅前と谷山の間を結ぶ鹿児島市電。日本最南端の路面電車です。

（乗客）

「毎日乗っています」

「自分の足みたいなもの、運転をしないので」

「知った顔はいないか見ます。それぞれの顔を見て、この人はどのような人生を歩んできたのか」

鹿児島市電の歴史は、大正元年に始まりました。

当時の運営会社「鹿児島電気軌道」が、武之橋と谷山の間で営業運転を開始。昭和3年に鹿児島市が路線を買収し、「鹿児島市電気局」を設置したことで、現在の鹿児島市電が本格的にスタートしました。

当時の料金は、1区間2銭、通行税1銭。乗員は運転士のほか、車掌もいました。

久保光徳さん（82）。昭和37年に鹿児島市交通局に入局。市電の車掌として勤務しました。

（市電最後の車掌 久保光徳さん）「車内の切符販売。マイクがないので大きな声を出しても、お客さんが多いときは声がとどかなかった」

昭和44年。市電がワンマン運転に移行すると車掌が電車に乗ることはなくなりました。久保さんは、市電最後の車掌です。

（市電最後の車掌 久保光徳さん）「車掌をしている時に運転士に転向の指示がありましたので…くよくよ考えることはなかった」

ワンマン運転になってからは運転士がアナウンス、運賃管理など担いました。久保さんは、10年以上運転士として勤務しました。

（市電最後の車掌 久保光徳さん）「降灰ですね。昭和50年ごろはものすごい降灰量で、灰が降れば車内は窓を開けられないのでもうもうとしていた」

昭和56年の冷房車の運転開始セレモニーでは、運転士の代表として花束を受け取った久保さん。灰が降る鹿児島市街地を走る市電にとって、冷房は念願でした。

年間の乗客数は4分の1まで減少…

市電の年間の乗客数は、ピーク時の昭和38年は、およそ4400万人でしたが年々減り、昭和63年にはおよそ1100万人と、4分の1まで減少。

背景には各家庭に自動車が普及したことがあげられます。

Q. 交通局の思い出は

（市電最後の車掌 久保光徳さん）「伊敷線・上町線の廃止ですね。生涯忘れることはない」

かつて市役所前と清水町を結んでいた上町線と、加治屋町から伊敷町までを走っていた伊敷線。利用客の減少による赤字と車が増えたことによる道路渋滞緩和のため、昭和60年に廃止されました。

（乗客・当時）

「とても残念に思います。子どものときから…初めて上町線が通った時から利用していた」

「長い間ありがとうございました」

（市電最後の車掌 久保光徳さん）「発車前に電車は電停にいましてお客さんは、満員状態。ホームや付近の歩道は、見送りの方でいっぱいでした」

鹿児島市交通局の収支は平成27年度の黒字を最後に9年連続の赤字で、今年度もおよそ7億5000万円の赤字を見込んでいます。

電車部門は過去3年間は黒字でしたが、今年度は4年ぶりに赤字に転落する見込みで来年8月に大人は現行の170円から30円値上げして200円に。小学生以下は80円から20円値上げの100円にする方針です。

「昔のように人と人がふれあえる場所に…」

この日、久保さんは当時、上町線の清水町電停があった場所に来ました。

（久保さん）「横断歩道の白線があるあのあたり。こんなところに電車が走っていたんだなと」

平成に入り、市電が取り組みを始めたのが軌道敷の緑化です。全線にわたって実施されたケースは日本でも珍しい事例として注目を集めました。

また、平成27年には、新局舎と電車施設が完成し、供用を開始しました。

（市電最後の車掌 久保光徳さん）

「約100年近く走り続けてきているこの市電を、今後も末永く残していけたら…」

「昔は、市電の社内もいろいろな会話がありコミュニケーションがとられていました。人の心の通いの場であったように思います。昔のように人と人がふれあえる場所…そんな場所になってくれたら…」

市民の生活の足として、また観光客などの移動手段として鹿児島にかかせない市電。単なる交通手段ではなく、いつまでも人と人をつなぐ大事な存在であってほしいものです。

