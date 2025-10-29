声優ユニット・DIALOGUE＋主催2マンライブ第6弾に夏川椎菜、第7弾に岡咲美保の出演が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優アーティストユニット「DIALOGUE＋(ダイアローグ)」の主催2マンライブ「DIALOGUE＋WITH」の第6弾・第7弾が開催されることが決定した。

第6弾は2026年1月18日に恵比寿LIQUID ROOMにて開催。対バン相手は記念すべき第1弾にも出演した声優・アーティストの夏川椎菜が再登場。前回もアツいライブを繰り広げた両者だが、今回は生バンドでの対バンとのことでより一層の盛り上がりを見せること間違いなし。同日第2部は「DIALOGUE＋ WHITE BOX THE LIVE！ vol.3！ 新年会スペシャル」と題して、DIALOGUE＋メンバー、総合プロデューサーを務める田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)はもちろん、「DIALOGUE＋THE MOVIE」を手掛けた玉屋2060％(Wienners)がDIALOGUE＋のイベントに初登場。さらにコレオグラファーの沢口かなみ、DIALOGUE＋バンドでキーボードを担当する今井 隼、DJとしてKijibatoらおなじみの面々も集まり、ここでしか聞けないスペシャルトークやDJプレイを展開する。そして、オープニングアクトには「田淵智也40」なるアーティストが登場とのこと…。詳細は現地で確かめてほしい。

第7弾は2026年1月25日に同じく恵比寿LIQUID ROOMにて開催。対バン相手として、声優・アーティストの岡咲美保が出演。こちらも生バンドでのパフォーマンスとのこと。それぞれが精力的に活動を続けて紡いできた音楽がどのように交わるのか、こちらも目が離せない公演となりそうだ。同日第2部はDIALOGUE＋の月1生放送の出張版「DIALOGUE＋ BOX THE LIVE」。毎回様々なテーマでお送りするバラエティイベントも4回目。今回は新年会バージョンになるとのことだが、果たしてどのような内容になるのか注目だ。

現在、両公演それぞれのファンクラブにてチケット最速先行申し込みを受付中なので、ぜひチェックしてほしい。

DIALOGUE＋は11月29日には声優・アーティスト「大橋彩香」との２マンライブを控えている他、来年8月2日にはLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブを発表している。躍進の止まらない彼女たちの歩んだその先を一緒に見届けてほしい。

●ライブ情報「DIALOGUE＋WITH vol.6 −夏川椎菜−」&「DIALOGUE＋ WHITE BOX THE LIVE！ vol.3！ 新年会スペシャル」https://dialogue-music.jp/live/20260118_with_6/

2026年1月18日(日)

会場：恵比寿LIQUID ROOM

＜1部＞

「DIALOGUE＋WITH vol.6 −夏川椎菜−」

時刻：14:30開場／15:15開演

通常チケット：8,800円(税込)

リストバンド付きチケット：11,000円(税込)

出演：

DIALOGUE＋、夏川椎菜

DIALOGUE＋バンド

Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一

＜2部＞

「DIALOGUE＋ WHITE BOX THE LIVE！ vol.3！ 新年会スペシャル」

時刻：18:30開場／19:15開演

チケット：Team D＋チケット：4,500円(税込)

通常チケット：5,000円(税込)

出演：田淵智也、沢口かなみ、DIALOGUE＋、今井 隼、玉屋2060％(Wienners)、DJ：Kijibato

オープニングアクト：田淵智也40(田淵智也＋DIALOGUE＋)

予定タイムテーブル

18:30〜19:15 Kijibato DJ SHOW(お客様ご入場)

19:15〜19:20 Opening Act：田淵智也 40 (田淵智也 with DIALOGUE＋)

19:20〜19:45 WHITE BOX part1 (田淵智也・沢口かなみ・今井 隼)

19:45〜20:15 WHITE BOX part2 (田淵・沢口・今井・玉屋 2060％(Wienners)

20:15〜20:45 オールラインナップ (田淵・沢口・今井・玉屋・DIALOGUE＋)

20:45 Kijibato Ending DJ SHOW (お客様ご退場)

※別途ドリンク代(600円)がかかります

※オールスタンディング・整理番号順入場

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

チケット販売に関しまして

「Team D＋」、「TrySail Portal Square」先行

1部対象券種：通常チケット、リストバンド付きチケット

2部対象券種：Team D＋チケット、通常チケット

※２部【Team D＋チケット】は「TrySail Portal Square」先行での販売はございません。

申込受付期間 2025/10/28(火)21:00 〜 2025/11/9(日) 23:59

抽選結果発表 2025/11/12(水) 19:00以降

支払手続期間 2025/11/12(水) 19:00 〜 2025/11/15(土) 23:59

枚数制限 1会員につき 各公演 どちらか1券種1枚まで

発券方法： 電子チケット

「DIALOGUE＋WITH vol.7 −岡咲美保−」&「DIALOGUE＋BOX THE LIVE!!!! vol.4 新年会スペシャル」

https://dialogue-music.jp/live/20260125_with_7/

2026年1月25日(日)

会場：恵比寿LIQUID ROOM

＜1部＞

「DIALOGUE＋WITH vol.7 −岡咲美保−」

時刻：14:30開場／15:15開演

通常チケット：8,800円（税込）

リストバンド付きチケット：11,000円（税込）

出演：

DIALOGUE＋、岡咲美保

DIALOGUE＋バンド

Guitar：佐々木侑太 / Bass：ナツメユウキ/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一

＜2部＞

「DIALOGUE＋BOX THE LIVE!!!! vol.4 新年会スペシャル」

時刻：18:30開場／19:15開演

チケット：Team D＋チケット：5,000円（税込）

通常チケット：5,500円（税込）

出演：DIALOGUE＋

内容：トーク、ミニライブ

※別途ドリンク代（600円）がかかります

※オールスタンディング・整理番号順入場

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

チケット販売に関しまして

「Team D＋」、「みほちゃんず桃源郷」先行

１部対象券種：通常チケット、リストバンド付きチケット

２部対象券種：Team D＋チケット、通常チケット

※２部【Team D＋チケット】は「みほちゃんず桃源郷」先行での販売はございません。

申込受付期間 2025/10/28(火)21:00 〜 2025/11/9(日) 23:59

抽選結果発表 2025/11/12(水) 19:00以降

支払手続期間 2025/11/12(水) 19:00 〜 2025/11/15(土) 23:59

枚数制限 1会員につき 各公演 どちらか1券種1枚まで

発券方法： 電子チケット

DIALOGUE＋ LIVE 2026「Dear our Summer」

https://dialogue-music.jp/live/20260802_dear-our-summer/

2026年8月2日(日) 16:00開場／17:00開演

会場：LINE CUBE SHIBUYA （東京都渋谷区宇田川町1-1）

チケット

・グッズ付きプレミアムチケット：18,000円（税込） ※1階2〜16列目確約

・グッズ付きチケット：14,000円（税込） ※座席エリア確約なし

・通常チケット：8,800円（税込） ※座席エリア確約なし

＜女性エリア＞

・グッズ付きチケット：14,000円（税込） ※2階下手ブロック・前方優先なし

・通常チケット：8,800円（税込） ※2階下手ブロック

※全席指定

内容：バンドライブ

出演：DIALOGUE＋

DIALOGUE＋バンド

Guitar：佐々木侑太 / Bass：黒須克彦/ Keyboards：今井 隼 / Drums：鈴木浩之 / Manipulator：篠崎恭一

