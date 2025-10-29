AKB48・伊藤百花1stフォトブック、表紙＆タイトルが発表　プールで洋服のまま撮影も「実は泳げない」

AKB48・伊藤百花1stフォトブック『百花ずかん。』（光文社）が12月11日に発売される。

【写真】伊藤百花がプールにジャンプ 表紙を見る

AKB48の19期研究生として活動してきた伊藤百花の1stフォトブックのタイトルが『百花ずかん。』に決定。タイトルとともに本書の表紙画像も発表された。

表紙に採用されたのは、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後のショット。「実は泳げない」という伊藤が、真夏の太陽が照りつけるなか、意を決してプールにジャンプする様子をとらえたい。

「表紙は、スタジオのお庭にあったプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真です。プールに飛び込むこと自体なかなかないのでレアなのと、今の私だから出せる"青春感"にあふれた写真だなと思い選びました。いつものアイドルの私だったら、ポーズや目線も決め決めなんですが、この写真は、飛び込んだ後に出た自然体な表情の瞬間だと思います」（伊藤百花）

また本書のタイトルについては「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブックで、私のことがまるっとおわかりいただけるような一冊になっています。私の図鑑のような感じで皆さんに持っていただきたいなと思って、『百花ずかん。』に決めました」とコメントしている。

■プロフィール伊藤百花 21歳 2003年12月6日生まれ 埼玉県出身 T157 A型 2024年3月、AKB48の19期生としてお披露目される。2025年4月発売のAKB48の65thシングル『まさかのConfession』の表題曲選抜メンバーに初選出。趣味：落語、走ること、読書 特技：激辛料理、バレエ、フルート

（文＝リアルサウンド ブック編集部）