ドル買いの勢いは一服、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤のドル買いの勢いは一服している。ユーロドルは1.1619付近まで下押しされる場面があったが、足元では1.1645付近へと下げ渋っている。ドル円は152.20-30レベルでの揉み合いに落ち着いている。ポンドドルは1.3198付近まで下落したあと、1.3220付近で推移している。ただ、ポンド売り圧力がみられるなかで、戻りは鈍い。米１０年債利回りは３．９９％台まで上昇したあと、３．９８％に落ち着いた。



USD/JPY 152.24 EUR/USD 1.1646 GBP/USD 1.3217

