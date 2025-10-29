◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）

阪神・高橋遥人投手が日本シリーズ初登板初先発したが、１点ビハインドの５回１死一、二塁で周東の打球を左肘付近に受け、治療のためベンチへ。結局、マウンドに戻ることができずに畠と交代した。代わった右腕は柳町に左犠飛を浴び、スコアは０―２に。高橋は４回１／３を６安打で２失点となった。

ＣＳ最終Ｓで８回１死まで無安打投球を演じた左腕を苦しめたのが、相手先発の大津だった。３回１死では遊ゴロ打ち取ったかに見えたが、思った以上に足が速くセーフに。動揺したのか、続く柳田の左腕に死球をぶつけた。その後、２死一、三塁で柳町に２ボールから左翼ポール際に大飛球。間一髪のファウルとなり、最後は空振り三振に料理したものの、肝を冷やした。

さらに５回にも１死から大津に対し、カウント２―２から低めのツーシームを見逃されて四球に。続く柳田にも左前安打を許した後、周東の打球を受けて降板。他球団の主力打者からも高い評価を受けるスーパー左腕に、想定外の天敵が立ちはだかった。