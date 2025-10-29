「高市首相は安倍氏の後継者」トランプ大統領が親密ぶりアピール　2泊3日の滞在終え韓国に　小泉氏は日米防衛相会談…“お揃い”スカジャン姿も

来日していたアメリカ・トランプ大統領が29日朝、次の訪問先の韓国に向けて大統領専用機で羽田空港を出発した。

27日に来日したトランプ大統領は、28日に高市首相と首脳会談。さらに両首脳は大統領専用ヘリ「マリーンワン」に同乗し、アメリカ海軍横須賀基地に移動し、空母「ジョージ・ワシントン」の艦内で演説した。そうした様子を写した写真も公開された。

トランプ大統領「写真は嘘をつかない」

29日あさ、羽田空港に現れたアメリカ・トランプ大統領。

今回の訪日に満足したのか、拳を2度突き上げサンキューと口にした後、機内へと消えていった。

2泊3日の日本での日程を終え大統領専用機「エアフォースワン」は午前10時前、次の訪問先・韓国に向け離陸。

その機内で、トランプ大統領は28日にはじめて会った高市総理について次のように“絶賛”した。

トランプ大統領：

彼女はシャープで賢く、エネルギッシュな女性だ。写真は嘘をつかない、素晴らしい写真ばかりだ。

公開された複数の写真、そこにはテレビを見ながらリラックスした様子で会話をする2人の様子（ホワイトハウスのXより）や…

「私の素晴らしい盟友のトランプ大統領と共に！」（高市首相のXより）

大統領専用ヘリ「マリーンワン」の中で満面の笑みを浮かべる2人…。（高市首相のXより）

さらに、トランプ大統領のSNSにはがっちり腕を組んで迎賓館の階段を下りる、2人の姿もあった。（トランプ大統領のSNSより）

“2人の親密さ”が最も現れていたのが、神奈川・横須賀市でのアメリカの空母・ジョージワシントンでのひと幕。

トランプ大統領：（28日）

日本の株式市場とアメリカの株式市場が最高値を記録した。これは我々が“何か素晴らしいこと”をしているという意味だ。

そう言って、高市総理の肩を抱き寄せたトランプ大統領。さらに…

トランプ大統領：（28日）

私は今、この新しい総理をすごく尊敬している。そしてこれは言わねばならない、彼女は日本の歴史上初の女性総理だ！

このスピーチに、高市総理は満面の笑顔で拳を突き上げた。

29日の大統領専用機内では、ご機嫌だったというトランプ大統領。

“高市総理は安倍元総理の後継者だ”と語ったという。

さらに、日本側が用意したお土産のひとつ、安倍元総理愛用のパターについても満足した様子。

トランプ大統領：

彼（安倍元首相）のパターをもらった。ちなみに私とプレーしたときに彼が使っていて、とても良い結果を出していた。

機内から雪化粧された富士山を楽しんだというトランプ大統領は、正午前に韓国に到着。

午後からは李在明大統領と米韓首脳会談に臨んだ。

29日に日米防衛相会談を実施

一方、トランプ大統領が去った日本では29日、小泉防衛大臣とヘグセス国防長官が日米防衛相会談を実施。

小泉防衛相：

きのう高市総理は、今や世界で最も偉大な同盟であり、日米両国をより強く豊かにする日米同盟の新たな歴史を共に作り上げていくとの決意を示されました、その実行こそが私とヘグセス長官のかせられた共通の責任であります。

ヘグセス長官のSNSには、小泉大臣とおそろいの鷹の刺繍が入った、小泉大臣の地元・横須賀でお馴染みのスカジャン姿を披露。

北朝鮮や中国をはじめとする地域の安全保障情勢について、認識を共有したという。

（「イット！」10月29日放送より）