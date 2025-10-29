歌手の三浦祐太朗（41）が、29日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父で俳優の三浦友和と、母の山口百恵さんの、3歳の孫からの呼ばれ方を明かした。

MCの黒柳徹子（92）から「お父様は俳優の三浦友和さん。お母様が山口百恵さんっていうことで。あなた、どこ行っても、そういうふうに言われちゃうのって嫌じゃない？」と聞かれると、「いや、もう全然…。昔からですし。やっぱり僕も、父、母…尊敬して、大好きですので」と答えた。

22年に第1子女児が誕生した祐太朗だが、黒柳から「友和さんと百恵さんはなんと孫から呼ばれている？」と聞かれると、「父がじぇじぇって呼ばれてます。母はばあばって呼ばれてますね」と答えた。すると黒柳は「それはいいの？ 平気で？ ばあばって。百恵さんが、ばあばって呼ばれるのも随分、不思議な気がしますけど」と反応した。

そして「親になって、ご両親の気持ちがよくわかるようになった？」と聞かれると、「そうですね。元々、なんか分かった気でいたというか…。わかってた気でいただけだったんだなっていうのは、すごく痛感して。当時は僕なんかよりも、ずっと大変だったと思うんですよね。マスコミの方たちの目があって、住んでる所にずっと張られていて。そういう状況から、僕ら兄弟…僕も、弟も。そういうストレスを感じることなく育つことができたのは、やっぱり両親ならびに、その両親のお知り合いの人たちが、いろいろ、僕らを守ってくれたんだろうなっていうのを…」と打ち明けた。