『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』が2025年10月28日（火）にKADOKAWAより発売された。

【画像】「ちいかわベーカリー」の遊べるワゴンがついた 『ちいかわとあそぶっく』

『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』は10月29日（水）にオープン１周年を迎える、「ちいかわベーカリー」の公式付録ムック本。スペシャル付録は「ちいかわ パンやさんごっこ」。「ちいかわベーカリー」で実際に売られているパンの形をしたマスコットや、オリジナルデザインのワゴン、トング、トレー等がついた、本物さながらのパン屋さんごっこセットとなる。

とじこみ付録には、追加のパンやメニュー表、紙袋の型紙もついていて、パン屋さんをさらに充実させることも可能。ワゴンにパンを並べたり、トングでとってトレーに載せたり、お客さんから注文をとって渡したりと、本格的なパン屋さん体験をおうちで楽しむことができる。誌面では「ちいかわベーカリー」の最新情報や、ぬりえやクイズなどの遊びページも掲載。

「ちいかわベーカリー」1周年を記念するイベントの1つとして、東急プラザ表参道『オモカド』の6階「おもはらの森」に、本ムックの付録であるワゴンのデザインをイメージしたドリンクスタンドが、11月7日までの期間限定で登場中。イベントの詳細は「ちいかわベーカリー」公式サイトからチェックできる。

©nagano

（文＝リアルサウンド ブック編集部）