米津玄師「IRIS OUT」がBillboard JAPAN週間総合チャート6週連続1位！「Lemon」を抜いて「最長連覇記録」更新
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（10月29公開）において、16,088ポイントで「6週連続1位」を記録。2019年1月の米津玄師「Lemon」の5連覇を抜いて、「最長連覇記録」を更新した。
■Billboard JAPAN、オリコン合わせて7冠を達成
また、オリコン音楽ランキング（11月3日付）においては、週間ストリーミングランキングと週間デジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得し、今作4度目のデジタル2冠を達成。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（10月29日公開)と、オリコン音楽ランキング（11月3日付時点）を合わせて、首位7冠を獲得し、うち4冠は「6週連続1位」を記録。
Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs”（10月29日公開）においては、米津玄師の楽曲が「2週連続で1位・2位・3位を独占」する快挙となった。
「IRIS OUT」が19,494,535再生で「6週連続1位」を記録。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマである米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」）が9,885,724再生で2位、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』主題歌二起用されている米津玄師「1991」）が6,996,414再生で3位にランクインした。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/