元世界ヘビー級王者のプロレスラーが高校のレスリング部を訪問し、選手たちを直接指導しました。世界を舞台に戦うプロレスラーの指導に、選手たちは刺激を受けていました。

プロレスラーが高校レスリング部を指導

新潟市にある日本文理高校レスリング部。



練習前の道場に姿を見せたのが、新日本プロレスの元IWGP世界ヘビー級王者・後藤洋央紀 選手です。





部員たちの熱気に後藤選手も

レスリング部の森田監督が後藤選手と同じ国士舘大学のレスリング部出身という縁で、今回の訪問が実現しました。〈新日本プロレス 後藤洋央紀 選手〉「今日は皆さんの練習を見ながら、何かアドバイスできることがあればと思って、やってきました。よろしくお願いします」

日本文理高校のレスリング部は高校生の部員だけでなく、ジュニアチームと一緒に練習しています。後藤選手は直接組み合わず、アドバイスするだけの予定でしたが、部員たちの熱気あふれる姿を目の当たりにして自然と体が動きます。



〈新日本プロレス 後藤洋央紀 選手〉

「マットにこするくらい。そうそうそう！それそれそれ！それがやっぱりいい」



世界を舞台に戦うプロレスラーからの直接指導に、部員たちも刺激を受けたようです。



〈日本文理高校レスリング部 渡辺士龍主将〉

Ｑ．実際にどんなアドバイスをもらったんですか？

「ガッツレンチって技があるんですけど、後藤選手の場合はこれが強いらしくて、自分もやってみたんですけど、すごくやりやすかったんですよ。だから教えてもらえてよかったです」



〈新日本プロレス 後藤洋央紀 選手〉

「やっぱり、まだまだ若い者には負けられないという気持ちが出てくるんですよ。

その気持ちがある以上、俺もまだ大丈夫だと思うので、彼らに刺激もらって俺も頑張ります」



後藤選手から経験と情熱を教えてもらった選手たち。



最後は後藤選手の決め台詞を新潟バージョンで！



「新潟のＧは 後藤のＧ！！！」