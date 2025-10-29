10月28日、元SPEEDの島袋寛子がInstagramを更新。10月26日に品川ザ・グランドホールでおこなわれたファンミーティングでの、魔女コスプレ画像をアップした。

《“FAN Me! TiDan! 2025 !” 遊びにきてくださった皆さま ありがとうございました!》

黒いとんがり帽子を被った島袋は、ステージの様子を撮影した画像を9枚、投稿。コメント欄はファンからの絶賛であふれた。

「2部制でチケットは8000円、盛況だったようです。デビュー時代の裏話や、観客をまじえてのゲームコーナーでは本人がサイン入りポスターを直接、渡すなど、ファンサもバッチリ。11月にも石垣島でのイベント出演が決まっているなど、順調なようです」（芸能記者）

1995年に結成され、翌年、メジャーデビューしたSPEEDは一世を風靡したグループだったが、2000年3月にいったん解散。その後、2001年と2003年、2度の期間限定の再結成を経て、2008年8月に“完全復活”を宣言した。しかし、2013年にメンバーの新垣仁絵が事務所を退所し、それ以後はグループとしての活動はまったくない。島袋は2015年、メンバーの今井絵理子とERIHIROを結成したが、こちらもシングルを1枚出した翌年、今井が参院選に当選して、活動停止状態になってしまった。

「今井さんは10月24日、自身のXで《政務調査会 副会長 並びに参議院政策審議会 副会長を拝命しました。現場の声を政策に。一つひとつの想いをかたちにしていきます。》とポスト。こちらはすっかり政治家となっていますが、たびたびスキャンダルが報じられています。『週刊新潮』に自民党の神戸市議会議員との不倫疑惑を報じられ、2023年には自民党女性議員のフランス研修が『まるで観光では』と騒動になりました。議員としての実績よりも“お騒がせ”の印象が強いです」（同前）

今井のXの投稿には《島袋寛子の方が政治家に向いてたかもね》《もういいから芸能界に戻ったら?》などと、辛辣なコメントが相次いでいる。

そして残るメンバーは、すっかり表舞台から姿を消してしまった。上原多香子は解散後、女優として活躍していたが、2012年にET-KINGのMC・TENNさんと結婚した。

「2014年、TENNさんは自ら命を絶ちました。2017年に『女性セブン』が遺書を公開し、上原さんの不倫関係について報じています。現在、上原さんは2度めの結婚をして2児を出産し、沖縄に移住しましたが、2023年には2度めの不倫報道がありました」（同前）

最初に脱退した新垣仁絵も、沈黙を続けている。

「最年長でリーダーだった新垣さんは、2013年に結婚して事務所を退所。2021年、SPEED25周年のトリビュート・アルバム『SPEED SPIRITS』では、ジャケットアートワークを描いています。同時にInstagramも開設したんですが、5本のショート動画を公開したのみ。2025年4月7日の投稿を最後に、更新はストップしています」（同前）

2025年は結成30周年の節目でもあるSPEEDだが、実質的に芸能活動を続けているのは、島袋ひとりだけとなってしまった。“復活”を待ち望むファンも多いことだろうが……。